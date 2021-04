Senza troppi fronzoli, Huawei è una delle più importanti compagnie per quanto riguarda la connettività. Il 5G portato dal colosso cinese cambierà sicuramente il nostro modo di connetterci, in un modo o nell'altro, ma Huawei vuole guardare oltre e quindi lancerà dei satelliti prova 6G in orbita già da quest'estate.

Huawei: ecco quando lancerà i satelliti 6G

Source: Galaxy Space

Come spesso dichiarato, la politica della cautela in merito alla nuova tecnologia di connessione da parte di Huawei è quella che stanno seguendo un po' tutte le entità che se ne interessano. E per il 6G non è diverso, visto che si auspica un effettivo passaggio a tale connettività intorno al 2030, compiendo un passo generazionale in velocità molto importante. Per farlo, sono necessari test di un certo spessore durante gli anni che ci separano dal debutto.

Proprio per questo Huawei, insieme a China Mobile, lancerà due satelliti di prova per la connessione 6G e questo lancio avverrà, secondo le fonti, nel mese di luglio 2021. Sebbene si sappia per certo che il lancio si farà, entrambe le parti in gioco non si sono sbilanciate sul fare commenti in merito. Nel frattempo, dall'ambiente Huawei si apprende che non ci sono informazioni precise per ora.

Insomma, la nuova era di Internet inizierà prima di quanto pensassimo, sebbene in fase primordiale e di studio, ma che ci porterà verso un futuro sempre più veloce e stabile, ma soprattutto più connesso e Huawei vuol essere in prima fila.