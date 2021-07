MIUI 13: ecco come potrebbe cambiare il Control Center di Xiaomi

Il mese di agosto si avvicina e, con esso, anche l'evento Xiaomi che potrebbe avere fra i protagonisti la MIUI 13. Non c'è ancora niente di certo, ma più volte i rumors hanno indicato che arriverà il prossimo mese, assieme a Mi MIX 4 e Mi Pad 5. Ma mettiamo da parte i due nuovi dispositivi per concentrarci sulla nuova versione della UI di Xiaomi, visto che la fuga di notizie odierna ci rivelerebbe una delle sue principali novità. Come saprete, l'esordio della MIUI 12 significò l'introduzione del Control Center, elemento di amore e odio per gli utenti Xiaomi. Odio per via dei vari bug che lo affliggono tuttora, amore per l'effettiva comodità di utilizzo nonché appagamento grafico.

Xiaomi potrebbe cambiare il Control Center con la MIUI 13

Per quanto non sia forse la trovata software più originale di sempre, il Control Center è un elemento cardine per la UI di Xiaomi e lo sarà anche per la MIUI 13. Anche perché non ci aspettiamo assolutamente che venga eliminato, anzi. Anche con la MIUI 12.5, aggiornamento di transizione, c'è stata una novità molto gradita, ovvero l'aggiunta dei controlli domotici direttamente da questa tendina. Cosa cambierà, quindi, con l'avvento della più incisiva MIUI 13? A rivelarcelo sarebbe uno screenshot comparso in rete, con il quale un utente cinese l'avrebbe rivelata in toto.

Se avete mai utilizzato uno smartphone Xiaomi con MIUI 12, vi potrete accorgere che le modifiche apportate sono diverse. La parte superiore rimane pressoché immutata, con la classica barra di stato con sotto orario, data, temperatura e le icone per impostazioni e modifica dei toggles. Nella parte sotto, invece, vediamo diversi cambiamenti, a partire dall'aggiunta di una tile contenente consumo dati, contapassi, ore di schermo e azioni finanziarie. Accanto ci sono le solite tiles squadrate per rete dati, Wi-Fi e Bluetooth, mentre sotto quelle circolari per le scorciatoie secondarie. Ma l'altra novità è rappresentata dai due slider per luminosità e audio.

Quello della luminosità c'era già, ma era in orizzontale, mentre così in verticale permette anche l'aggiunta di uno dedicato al volume dello smartphone. Resta comunque da vedere se sia effettivamente un leak attendibile o meno, perciò non vi assicuro che non si tratti di una bufala. Vi ricordiamo che a breve la MIUI 13 Beta potrebbe fare il suo debutto sugli smartphone compatibili: a tal proposito, c'è un articolo dedicato con la lista dei modelli che dovrebbero aggiornarsi.

