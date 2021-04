Nell'ultimo periodo il brand cinese è tornato alla carica con una serie di smartphone anche se per un top di gamma bisognerà pazientare ancora. Nel frattempo Honor ha rimpolpato la sua fascia media con vari modelli della serie Play ma sembra che non sia finita qui. Un'immagine leak ci mostra design e caratteristiche di Honor Play 5, il prossimo smartphone in arrivo per la compagnia.

Honor Play 5: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Anche se nello stile, il dispositivo ricorda il nuovo entry level Play 5T, Honor Play 5 una configurazione diversa dei sensori. Frontalmente trova spazio ancora una volta un pannello – presumibilmente LCD – con notch a goccia, escamotage per la selfie camera ormai anacronistico. Non è visibile il bordo destro, ma non è da escludere la presenza di un lettore d'impronte digitali laterale, integrato nel pulsante di accensione.

Per quanto riguarda le specifiche al momento non vi sono dettagli, a parte la presenza di un sensore principale da 64 MP e del supporto alla ricarica rapida da 66W. La presenza di quest'immagine render, seppur “ufficiosa” lascia intendere che il debutto non è poi cosi lontano: non appena ne sapremo di più, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

