Huawei Sound X di seconda generazione: spunta la data di uscita

Gli smart speaker sono ormai quasi in tutte le case d'Oriente e d'Occidente. Ci sono brand però, come Huawei, che realizzano speaker di gran livello ma che spingono per migliorarli sempre di più con feature sempre più smart, come farà con il prossimo Huawei Sound X di seconda generazione o anche Sound X2, che sarà dotato di caratteristiche molto interessanti.

Aggiornamento 19/07: il nuovo Sound X di Huawei ha una data di uscita. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei Sound X 2a Gen (X2): tutto ciò che sappiamo

Design e caratteristiche

A parlare per la prima volta del nuovo altoparlante di Huawei è stato il leaker Courage Digital King, che spiega come il nuovo Sound X2 dovrebbe essere dotato di una fotocamera integrata, chiedendo poi agli utenti a cosa potrebbe servire secondo loro. Il discorso vira sostanzialmente su una cosa: videochiamate, quindi senza necessità di avere un display a disposizione.

Second generation Sound X speaker pic.twitter.com/OV62s5fbQh — Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 29, 2021

Ma dalle prime immagini venute fuori dai leak sul web, apprendiamo di una funzione sicuramente inedita per la serie, ma che lavora anche in maniera importante sul design. Infatti, non è presente una webcam (quindi il dubbio è che possano esserci 2 modelli differenti), ma bensì un LED RGB che si attiva in base alle varie situazioni. Di per sé, l'aspetto non cambia rispetto al precedente modello, ma assume una scocca trasparente che gli dona sicuramente una ventata di novità.

Huawei Sound X 2a Gen (X2) – Prezzo e data di uscita

La data di uscita del nuovo Huawei Sound X di 2a Gen, sebbene non sia ancora del tutto confermato, dovrebbe essere la stessa dei nuovi P50, i tanto agognati flagship del 2021 del brand, quindi per il prossimo 29 luglio 2021. Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono vere novità, quindi bisognerà attendere i prossimi giorni.

