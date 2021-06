Tra i progetti di Xiaomi spunta anche una selfie camera modulare

Ultimamente la casa cinese è stata particolarmente attiva in termini di esperimenti per i futuri smartphone e la prova arriva dai numerosi brevetti spuntati in questi giorni: abbiamo nuovi layout per il comparto fotografico, un selfie camera pop-up particolarmente originale e perfino una flip camera sotto il display. Quest'oggi va ad aggiungersi un ennesima novità anche se non è detto che troverà mai un'applicazione reale su uno smartphone Xiaomi: si tratta di una selfie camera modulare che ribalta ancora una volta il concetto di full screen in modo originale.

Xiaomi starebbe pensando anche ad una selfie camera modulare

Al momento non ci sono molti dettagli in merito a questa novità, a parte alcuni bozzetti pubblicati dal leaker Mukul Sharma. Le immagini mostrano uno smartphone dotato di una fotocamera modulare, la quale funge sia da modulo principale che da selfie camera. Grazie alla sua particolare natura può essere agganciata in vari punti del corpo del dispositivo e ruotare all'occorrenza; purtroppo le immagini solo poco chiare e non ci sono dettagli dalla documentazione. Di conseguenza non è dato di sapere se lo spostamento avviene tramite un meccanismo oppure se si tratta di un modulo magnetico, agganciabile in determinati punti.







Come al solito in questi casi non è detto che questa idea diventerà effettivamente realtà; i brevetti non sempre si traducono in prototipi o dispositivi commerciali, quindi restiamo in attesa di novità. Voi cosa ne pensate della nuova selfie camera modulare di Xiaomi? Può essere un'idea brillante oppure meglio pensare a soluzioni più classiche?

