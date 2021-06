Ikea e Sonos lanciano la cornice speaker SYMFONISK: una ventata di stile in salotto

La musica prende forma grazie al nuovo accessorio nato dalla collaborazione tra Ikea e Sonos: si tratta del nuovo prodotto della gamma SYMFONISK, una cornice con cassa Wi-Fi che rappresenta il connubio perfetto tra utilità e stile.

Sonos e Ikea insieme per la cornice speaker SYMFONISK, tutto stile ed eleganza

Per tutti gli appassionati che cercano sia la qualità del suono che la possibilità di avere sotto gli occhi un elemento d'arrivo elegante, Ikea e Sonos offrono la soluzione perfetta con la cassa Wi-Fi SYMFONISK. Sembra una cornice di dimensioni compatte, un quadro con all'interno quella che sembra una “semplice” stampa ma in realtà si tratta di uno speaker audio. Un accessorio che è anche decorazione, con pannelli frontali intercambiabili per rinnovare lo stile della stanza ogniqualvolta se ne sente il bisogno. La cornice, invece, è disponibile nelle colorazioni nero e bianco.

“La cassa SYMFONISK combina le tecnologie audio di Sonos e il design di Ikea in modi nuovi e sorprendenti, dando vita a un prodotto che nessuna delle due aziende avrebbe potuto creare da sola” spiega Sara Morris, Principal Product Manager di Sonos. “Il design acustico di Sonos permette una riproduzione musicale incredibilmente potente e cristallina per una forma così compatta. Impostare e usare la cassa è semplicissimo grazie all'app Sonos. Da questa collaborazione a lungo termine nascono idee innovative che ci permettono di portare meravigliose esperienze d’ascolto nelle case di tutto il mondo. Non ci fermeremo qui e non vediamo l’ora di realizzare insieme tanti altri prodotti unici”.





Il funzionamento del nuovo dispositivo è semplicissimo: la cornice con cassa SYMFONISK si collega alla rete Wi-Fi e può essere utilizzata come unica fonte o connetterla ad altri prodotti della serie o della gamma Sonos. Lo speaker sarà disponibile all'acquisto nei negozi Ikea e online sia in Europa che in Nord America dal 15 luglio. Per il possibile prezzo da noi si parla di circa 179€ mentre i vari pannelli frontali intercambiabili dovrebbero costare intorno ai 20€.

