Xiaomi Mi 8 riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Lanciato nel “lontano” 2018, Xiaomi Mi 8 è un top di gamma vecchio di qualche generazione, ma sta comunque venendo aggiornato alla MIUI 12.5. Come promesso dalla compagnia di Lei Jun, l'obiettivo di Xiaomi è quello di portare il major update anche su modelli un po' datati, compresi modelli come Mi MIX 3 Mi MIX 2S. Per il momento, l'aggiornamento rilasciato su Mi 8 è solo in versione China Stable, si spera che Global ed EEA arrivino presto ma potrebbe volerci ancora tempo. Ma se aveste voglia di smanettare, allora sappiate che c'è la ROM Xiaomi.eu che fa al caso vostro.

Il team Xiaomi.eu porta la MIUI 12.5 a bordo di Xiaomi Mi 8

Ne abbiamo già parlato più e più volte: l'aggiornamento MIUI 12.5 porta con sé varie novità che ho trattato nel dettaglio nella mia anteprima. Le novità principali riguardano novità per il comparto audio/video, un miglioramento di sicurezza e privacy, l'app Note ridisegnata e altro ancora. Tutto ciò lo ritroviamo all'interno della Xiaomi.eu, assieme ad implementazioni come lingua italiana, servizi Google ed altre ottimizzazioni.

Nonostante siano un porting delle ROM ufficiali, le ROM Xiaomi.eu sono una custom ROM, quindi vanno installate seguendo una procedura da modding. Se voleste provare da subito la MIUI 12.5, quindi, dovrete prima di tutto effettuare lo sblocco del bootloader, dopodiché l'installazione della custom recovery TWRP. A quel punto, potrete usare la modalità di installazione della TWRP per flashare la ROM Xiaomi.eu, che potete scaricare dal nostro articolo dedicato:

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu