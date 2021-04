Evidentemente Xiaomi vuole farsi perdonare di un supporto software non all'altezza delle aspettative e lo vuole fare migliorandosi con la MIUI 12.5. Con l'attuale MIUI 12 si sono verificate diverse problematiche software, con numerosi utenti che hanno lamentato instabilità e bug che affliggono diversi aspetti. Al punto tale da vedersi costretta a scusarsi pubblicamente e fare mea culpa, complice anche una situazione pandemica che ha messo in difficoltà varie aziende. Da un lato la MIUI 12 ha introdotto tanti abbellimenti e novità pratiche, dall'altro non è stata curata allo stesso modo la compatibilità con i vari modelli aggiornati.

La MIUI 12.5 s'ha da fare, anche su alcuni vecchi modelli Xiaomi

Nei giorni scorsi il team Xiaomi che si occupa dello sviluppo della MIUI si è esposto sull'argomento. La notizia positiva non riguarda esclusivamente la ricerca della risoluzione dei bug, ma anche un'espansione del supporto della MIUI 12.5. In soldoni, il nuovo major update arriverà su altri modelli che inizialmente non era stato specificato se sarebbero stati aggiornati o meno. Anche perché stiamo parlando di smartphone non propriamente recenti, anzi. La lista della MIUI 12.5 dà così il benvenuto ufficiale a Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer, Mi MIX 3 e perfino Mi MIX 2S, ormai vecchio di tre anni e lanciato con la MIUI 9 con Android 8 Oreo. L'arrivo della MIUI 12.5 significherà il rilascio di quattro major update MIUI (10, 11, 12 e 12,5), mentre per la versione di Android è ancora tutto da vedere. Così com'è tutto da vedere se la MIUI 12.5 arriverà su Mi MIX 3 5G, il cui trattamento software si è rivelato peggiore del modello 4G.

Una decisione che Xiaomi e il team MIUI hanno intrapreso dopo aver collezionato tutti i feedback ricevuti in questo periodo. Ciò è stato possibile anche grazie all'utilizzo della piattaforma Qualcomm, come per lo Snapdragon 845 di Mi MIX 2S, storicamente più flessibile in materia di aggiornamenti. L'azienda ci tiene a sottolineare che potrà volerci molto tempo prima che l'aggiornamento MIUI 12.5 arrivi su questi modelli, pertanto ipotizziamo che se ne riparlerà fra molti mesi.

Se foste curiosi di scoprire la lista dei modelli in aggiornamento alla MIUI 12.5 ed i relativi link al download, trovate tutto nel nostro articolo dedicato.

