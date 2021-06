vivo gioca d’anticipo: utilizzerà i chip Samsung con GPU AMD

vivo e i chipset Samsung, una storia d'amore lunga e anche vincente. Infatti, ne abbiamo visti di smartphone vivo dotati dei SoC della casa sudcoreana, ma stavolta il brand fautore di X60 Pro anticipa tutti e ottiene l'utilizzo dei prossimi chipset Samsung Exynos, i primi dotati di GPU AMD.

vivo: chipset Samsung Exynos potente, ma attenzione ai consumi della GPU AMD

A riportare questa possibilità è il leaker Arsenal Jun, che ha spiegato come fonti interne al brand avrebbero confermato che il nuovo chipset Samsung Exynos dotato di GPU AMD non sarebbe un'esclusiva del colosso sudcoreano ma che appunto vivo lancerà uno smartphone dotato proprio di questa configurazione hardware, che effettivamente renderebbe il tutto molto interessante, specie in termini di gaming mobile.

Il ragionamento, giusto, che però fa il leaker è sulla questione consumi che una GPU così potente come quella AMD, che potrebbe avere un grosso impatto sulla batteria ma anche sulle temperature dello smartphone, che paradossalmente potrebbe avvicinarsi a quello che fu Snapdragon 810, SoC molto potente ma con temperature da fornetto.

A parlare per primo di questa soluzione è stato l'altro leaker Ice Universe, che parla di una data di uscita di questa soluzione per il mese di luglio 2021, magari abbinata alla soluzione di memoria presentata dalla stessa Samsung che unisce RAM LPDDR5 e UFS 3.1 in un unico chip, pensato però soprattutto per i mid-range. Capiremo nei mesi cosa troveremo in questo ipotetico smartphone vivo.

