HarmonyOS: ecco quali Honor si aggiorneranno e quando

C'è voluto un po' di tempo, ma Huawei ha presentato ufficialmente di HarmonyOS 2.0 ed il piano di aggiornamento riguarda anche sugli smartphone Honor. Da quando Huawei ha suo malgrado dovuto cedere Honor, le due compagnie non sono più strettamente legate come lo erano un tempo. Certo, Honor 50 sembra che somiglierà non poco a Huawei P50, ma parliamo di uno smartphone concepito quando le due aziende erano ancora collegate. Con il tempo vedremo come si concretizzerà questa scissione, ma fino a quel momento i legami continueranno a palesarsi. Dato che in circolazione ci sono ancora svariati smartphone Honor nati sotto l'ala di Huawei, anche questi faranno parte della transizione da EMUI ad HarmonyOS.

Ecco la roadmap per l'aggiornamento ad HarmonyOS sugli smartphone Honor

Finora abbiamo visto varie dimostrazioni delle potenzialità di HarmonyOS esclusivamente a tema Huawei, ma prossimamente il “nuovo sistema operativo” giungerà anche sugli Honor. Nella nutrita lista figurano sia smartphone che tablet e comprende sia i modelli più recenti che quelli lanciati anche 4 anni fa.

Ci vorrà ancora tempo, però, prima che parta questo aggiornamento, dato che la roadmap partirà ufficialmente dal periodo del Q4 2020. Da quel momento, poi, il roll-out proseguirà fino a metà 2022, giungendo su modelli sempre più datati. Ecco la lista dei modelli compatibili:

Q4 2020 Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+, 30 Youth Edition, 30S, 20, 20 Pro Honor V30, V30 Pro, V20, V20 Moschino Edition Honor Magic 2 Honor X10, X10 Max Honor Play 4, Play 4 Pro Honor Tablet 6, Tablet X6

Prima metà 2022 Honor 20S, 20i, 10, 10 Youth Edition, 9 Honor V10, V9 Honor Note 10 Honor 9X, 9X Pro, 8X Honor Play, Play 4T Pro, Play 3 Honor Tablet 5 8″, Tablet 5 10.1″



HarmonyOS arriverà sugli Honor in Italia?

Per il momento non è dato saperlo. La roadmap che potete vedere qua sopra riguarda i modelli di smartphone e tablet Honor commercializzati in Cina, alcuni dei quali sono arrivati anche da noi. Potrebbe accadere come no, anche perché i “vecchi” Honor sono dotati dei servizi Google ed aggiornarli significherebbe privarne i suoi utenti. È abbastanza probabile, quindi, che questo cambiamento rimanga confinato alla sola Cina, laddove i servizi Google erano già assenti in precedenza.

