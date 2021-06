Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 | Download

Da qualche giorno è ufficialmente partita la seconda fase di aggiornamenti alla MIUI 12.5 e adesso il major update arriva anche su Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G. A fine maggior l'aggiornamento si era affacciato sul suo predecessore, ma in questo caso l'update sta giungendo anche in Europa. Un aggiornamento che, come accaduto anche su altri modelli in occidente, non contiene molte novità. Ed è paradossale, dato che si tratta di un major update vero e proprio, portandosi così dietro le polemiche scaturite sulla differenza di trattamento rispetto alle ROM China.

Aggiornamento 26/06: è ufficialmente partito il roll-out della MIUI 12.5 anche per Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Trovate il link all'interno dell'articolo.

Inizia il roll-out per la MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G

L'aggiornamento in questione riguarda la build V12.5.1.0.RKIEUXM e porta la MIUI 12.5 EEA Stable a bordo di Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Niente release candidate o Stable Beta, quindi, bensì un update stabile in tutto e per tutto e destinato a tutti i possessori dello smartphone. Rimane invariata la versione di Android, dato che la MIUI 12 con cui esce di fabbrica è già basata su Android 11.

Nel frattempo, l'aggiornamento sta arrivando anche su Xiaomi Mi 11 Lite 4G sotto forma di V12.5.3.0.RKQMIXM, pertanto in formato Global. Se non aveste ancora ricevuto la notifica OTA, potete scaricare ed aggiornarlo manualmente con il nostro articolo dedicato:

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. Ottimizzazione – MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. Ottimizzazione – Rimosse le notifiche audio non necessarie per la modalità DND Ottimizzazione – I gesti a schermo intero ora vengono ignorati nella pagina di allarme della schermata di blocco

Animazioni di sistema Ottimizzazione – Animazioni in scene selezionate

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità -Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità -Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità -I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.

Centro di controllo Novità – Scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra per aprire l'area notifiche e dall'angolo in alto a destra per aprire Centro di controllo Ottimizzazione – L'ordine di attivazione/disattivazione personalizzato MIUI 11 viene mantenuto dopo l'aggiornamento a MIUI 12 Ottimizzazione – Tieni premute le opzioni di reindirizzamento

Barra di stato e notifiche Ottimizzazione – Aree sensibili riadattate per i punti nella sequenza di sblocco Ottimizzazione – Icona GPS nella barra di stato Ottimizzazione – L'interfaccia utente per rinominare le impronte digitali Fix – Le notifiche lampeggiavano in alcuni casi



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu