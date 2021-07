Il monopattino KUGOO Kirin S1 Plus torna in offerta da Europa

Un nuovo player nel settore della mobilità arriva nel nostro mercato. Infatti, il monopattino elettrico KUGOO Kirin S1 Plus, migliora il modello precedente e va in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo top e spedizione da Europa gratis.

KUGOO Kirin S1 Plus: il monopattino elettrico è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design del nuovo modello riprende le linee degli altri mezzi del brand, quindi una struttura in alluminio nera o bianca con però la pedana gommata bianca. Le ruote del monopattino elettrico KUGOO Kirin S1 Plus sono da 8″ anti-scivolo e sono presenti freni che permettono di ottenere uno spazio di frenata di circa 5 metri.

Quanto alla velocità, ha un massimo di 30 km/h, regolabile in 3 modalità, ha un'inclinazione massima di 15° ed un'autonomia di circa 25 KM, grazie alla batteria da 7.5 AH. Il tutto è mosso da un potente motore brushless da 350 W. Inoltre, il Kirin S1 Plus è pieghevole ed ha una capacità di peso massima di 120 kg. Non manca poi un fanalino LED, un display LCD per monitorare i vari dati ed i controller per velocità e freni.

Il monopattino elettrico KUGOO Kirin S1 Plus va quindi in offerta su Geekbuying con codice sconto al prezzo di 258€, oltre all'ottima spedizione da Europa gratis. Decisamente un'alternativa molto interessante rispetto anche a prodotti dello stesso brand.

