Cominciano i saldi estivi di Huawei Store, con sconti fino al 45%

Con l'arrivo del mese di luglio sono arrivati anche i saldi d'estate 2021 e non potevano mancare offerte ed iniziative in ambito tech: Huawei Store ha dato il via alle promozioni su smartphone, notebook, tablet, smartwatch e non solo, con sconti fino al 45%. L'occasione perfetta per affrontare il periodo estivo con spensieratezza e in totale relax, senza rinunciare a farsi (o fare) un regalo tecnologico.

Huawei Store: offerte su smartphone, tablet, notebook, audio e indossabili per i saldi d'estate 2021

Tra i protagonisti di questa iniziativa la nuova serie di smartwatch con Harmony OS 2.0, Watch 3 e 3 Pro: acquistando uno dei due indossabili su qualunque canale di vendita, infatti, incluso nel prezzo di acquisto si riceveranno un paio di auricolari FreeBuds 4i e una Scale 3, la bilancia intelligente del brand. Le offerte per gli amanti dello sport continuano con Watch GT 2 Pro e Watch GT 42/46 mm: chiunque acquisterà uno di questi due smartwatch, disponibili a partire da 119.9€, riceverà incluso un Mini Speaker Huawei.

Le promozioni messe a disposizione da Huawei per i saldi d'estate 2021 non terminano qui. Tutti gli utenti di Huawei Store, l'e-commerce proprietario dell'azienda, non solo avranno accesso ai bundle sui prodotti già descritti, ma potranno usufruire di altre promo e sconti aggiuntivi. Come sempre, infatti, chi acquista i prodotti Huawei dal sito ha la possibilità di ottenere sconti e promozioni ulteriori rispetto agli altri canali di vendita, oltre alla consegna ultra rapida in uno o due giorni lavorativi, il reso gratuito entro 14 giorni e con un servizio clienti a supporto degli utenti 7 giorni su 7.

Tra i device tech uno sconto aggiuntivo anche per tanti altri acquisti. Su tantissimi prodotti, infatti, è disponibile un coupon del 10% sull'acquisto, oltre a un omaggio super conveniente al quale è possibile accedere digitando al momento del checkout il codice sconto AESTATE. Tra i prodotti Huawei sui quali si applica la promo troviamo ad esempio il portatile MateBook 14 2020 con i5 e 8/512 GB, disponibile a 674€ con lo sconto legato al coupon AESTATE (con incluso lo zaino Backpack Swift).

Per concludere vi segnaliamo che le offerte valgono anche per i tablet e gli accessori audio. Come non citare il nuovissimo MatePad Pro 12, il nuovo terminale con HarmonyOS 2.0? Su Huawei Store, chiunque acquisterà un MatePad Pro 12 lasciando un deposito di 10€, riceverà, oltre la M-Pencil 2 in dotazione, anche il Bluetooth Mouse Swift e una custodia in pelle, oltre all'accesso a Huawei Video per tre mesi, pagando al saldo 699.9€ anziché 789.9€. Se puntare al risparmio ma senza compromessi vi segnaliamo che le cuffie FreeBuds 4i sono in sconto a 74.9€, anche nella nuova colorazione Silver Frost.

Per tutte le offerte dedicate ai saldi d'estate 2021 di Huawei Store cliccate sul pulsante in alto per accedere alla pagina dell'iniziativa. Infine, prima di lasciarvi, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Telegram Huawei Italia (lo trovate qui), dove troverete tutte le news e le offerte dedicate al colosso cinese.

