Realme sta lavorando allo smartphone più “bianco” di sempre

La compagnia asiatica annuncia i lavori per un nuovo smartphone e promette che si tratterà della soluzione più bella mai realizzata da Realme, grazie ad una colorazione bianca che si preannuncia spettacolare.

Realme annuncia un nuovo smartphone che punta tutto sul look: di quale modello si tratta?

L'annuncio arriva da Wang Wei Derek, VP cinese della divisione smartphone di Realme, tramite Weibo. Il dirigente non si è sbilanciato al riguardo, limitandosi ad rivelare che la compagnia è attualmente al lavoro su un nuovo dispositivo. Questo smartphone inedito sarà il più elegante mai realizzato da Realme, caratterizzato da una colorazione bianca immacolata. Nel caso vi foste persi qualcosa, quello del bianco assoluto è uno dei crucci delle compagnie cinesi, con Meizu in testa. Tornando al nuovo smartphone, purtroppo non ci sono ancora dettagli precisi e la sua identità è incerta.

Il 15 giugno sarà lanciato il modello GT Global, ma è da escludere che si tratti di una colorazione per quest'ultimo. Ultimamente si è parlato dei futuri X9 e X9 Pro, eppure non ci sono indizi che colleghi il duo in arrivo con questo smartphone stiloso. Comunque, non appena ne sapremo di più sull'identità di questo dispositivo provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Nel frattempo vi ricordiamo che Realme non è di certo nuova a colorazioni bianche. I modelli della serie 8 sono sprovvisti di una versione candida, ma i precedenti X2 Pro e X3 Super Zoom nelle varianti Lunar White e Arctic White sono davvero bellissimi!

