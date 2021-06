Il secondo trimestre del 2021 si fa ancora più interessante per i fan di Realme. Dopo l'arrivo del primo smartphone dell'azienda equipaggiato con lo Snapdragon 888 (il modello GT, il fratello GT Neo è dotato del Dimensity 1200), il CEO anticipa il debutto di un nuovo dispositivo della famiglia X, il quale dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Realme X9 e X9 Pro: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni su design, specifiche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 10/06: un nuovo smartphone del brand è stato avvistato nel database del TENAA e potrebbe trattarsi del prossimo Realme X9. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nelle sezioni “Design e display” e “Hardware”.

Realme X9 e X9 Pro: tutto quello che sappiamo

Purtroppo la breve clip pubblicata da Madhav Sheth non riporta il nome commerciale dello smartphone, limitandosi a svelare che qualcosa bolle in pentola per la serie X. Inoltre il CEO non svela dettagli su design e scheda tecnica del nuovo smartphone in arrivo, ma per fortuna sono già in rete le primissime indiscrezioni. Ovviamente – come al solito in questi casi – è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. Per quanto riguarda il nome del device, al momento mancano certezze: il prossimo modello della famiglia X dovrebbe arrivare come Realme X8 oppure X9; inoltre, visti i precedenti, diamo per scontata la presenza anche di una variante Pro.

Design e display

Partiamo in primis con le indiscrezioni dedicate al design di Realme X9 e X9 Pro. Mancano dettagli e certezze, ma ciò non ha fermato OnLeaks dal realizzare un render con le informazioni raccolte, che però sembra poco realistico in merito a quello che ci si potrebbe aspettare da un dispositivo del 2021 (vista anche la presenza di un notch a goccia).

Le voci iniziali parlano di un display da 6.55″ Full HD+ AMOLED a 90 Hz, con il modello Pro che si spingerebbe fino ad un pannello curvo a 120 Hz. La serie X9 dovrebbe avere uno spessore pari a 7,8 mm. A tal proposito, il CEO di Realme ha scaldato i motori per il prossimo smartphone della serie X con una foto che ce ne svela parte del design. L'immagine che vedete in alto, pubblicata in un tweet dal CEO Madhav Sheth, rivela che il dispositivo avrà un design ultra-sottile: lo spessore, a detta del dirigente, è pari a quello di sei carte di credito impilate.

Lo smartphone presenta una colorazione sgargiante simile a quella del recente modello V15 (in versione Koi) ed il retro ospita sia il nome del brand che il motto Dare To Leap. Il bordo inferiore ospita una porta Type-C, lo speaker, il microfono, ma non è dato di sapere se sarà presente anche un ingresso mini-jack per le cuffie.







Come per tutte le notizie pervenute finora, rimaniamo nella sfera delle ipotesi, quindi bisognerà attendere almeno una conferma ufficiale. Nel frattempo la gran parte dei leaker comincia ad associare Realme X9 (o forse X9 Pro) con il modello certificato dal TENAA con la sigla RMX3366. Comunque ora che il TENAA ha aggiunto le immagini abbiamo un primo assaggio di quello che dovrebbe essere il design del futuro X9, con un look che ricorda parecchio la serie OPPO Reno 5. Il device misura 159,9 x 72,5 x 8 mm, una conferma per le dimensioni contenute anticipate poco sopra.

Hardware

Le attuali versioni X7 e X7 Pro sono dotate del MediaTek Dimensity 800U e 1000+, di conseguenza ci si poteva aspettare l'utilizzo del Dimensity 1200. Ed invece i leak vanno in un'altra direzione, ovvero la presenza di SoC targati Qualcomm. Per l'esattezza, Realme X9 si baserebbe sullo Snapdragon 778G (dovrebbe essere quindi il modello dal nome in codice QuickSilver), mentre il suo modello Pro vanterebbe l'utilizzo dello Snapdragon 870.

Ancora una volta dovremmo trovare il supporto alla ricarica rapida da 65W con una batteria da 4.500 mAh, mentre il comparto fotografico dovrebbe fare il salto di qualità e passare dall'attuale sensore da 64 MP ad un primario da 108 MP.

Realme X9 e X9 Pro: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Ad inizio maggio Xu Qi Chase, VP di Realme, aveva confermato che anche nel mese di maggio si sarebbe tenuto un evento di presentazione. Ovviamente era impossibile non farsi venire in mente i prossimi modelli della serie X, ma alla fine il 24 maggio 2021 sono arrivate solo due versioni speciali del Q3 Pro e del modello “gaming” GT Neo, rimandando ancora Realme X9 e X9 Pro. Tra l'altro, nel frattempo, era arrivata anche la versione con bordi curvi di X7 Pro.

Ma stando ad uno dei leaker di Weibo più vicini al brand, Arsenal Jun, questo ritardo è dovuto ad una questione hardware. Nello specifico, il posizionamento dei sensori della fotocamera è davvero difficoltoso, in quanto si tratta di moduli da top gamma (come potete leggere sopra) che però hanno necessità di costare quanto meno allo stesso prezzo di Realme GT. Per questo, non ci saranno nemmeno il prossimo 18 giugno 2021, ma dovremo attendere verosimilmente inizio Q3 2021 per vedere Realme X9 e X9 Pro sul mercato.

