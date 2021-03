Giornata importante, il 4 marzo 2021, per Realme che porta sul mercato il primo flagship del 2021 della compagnia, l'atteso GT 5G dotato di specifiche di tutto rispetto. Eppure, dopo la presentazione, lo stesso brand ha rivelato che a breve arriverà anche un nuovo smartphone, Realme GT Neo, ma che specifiche tecniche e prezzo bisogna aspettarsi?

Realme GT Neo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Se la versione GT ha portato un design molto “motoristico”, è facile aspettarsi da Realme GT Neo un aspetto quanto meno simile. Per il display, è facile prevedere anche qui un pannello sicuramente Full HD+ ma anche con un refresh rate da 120 Hz, anche se ovviamente va valutato il target a cui sarà rivolto.

Hardware

L'unica certezza che abbiamo del nuovo GT Neo è il chipset. O meglio, il SoC è stato rivelato dal brand in maniera velata dietro al nome dello smartphone ed è una soluzione MediaTek Dimensity 1200, quindi si ricongiunge alla dichiarazione di Sky Li che affermava appunto che il primo dispositivo a montare questa CPU sarà un Realme. Saputo questo, possiamo orientarci su come sarà composto: architettura a 6 nm, 1 x Ultra-Core Cortex-A78 3 GHz 2 x cache L2 + 3 x Super-Core Cortex-A78 2.6 GHz + 4 Efficiency-Core Cortex-A55 2 GHz. Per la GPU sarà invece presente la nuova Mali-G77 MC9.

Fotocamera

Mistero totale invece sulla fotocamera, dato che dal teaser ufficiale non è specificata alcuna notizia in merito ai sensori. Facile immaginare una soluzione da 64 MP principale, così come per il modello GT, una grandangolare ed una macro, mentre la selfie camera potrebbe essere la stessa 16 MP del sopracitato flagship.

Realme GT Neo – Prezzo e data di uscita

Tanti dubbi anche sulla data di uscita, ma soprattutto sul prezzo di Realme GT Neo. Se per la prima è facile pensare che possa arrivare tra fine marzo 2021 ed inizio aprile, per la seconda opzione, è facile ipotizzare un range più basso rispetto a Realme GT, quindi intorno ai 257€ (1.999 yuan), che sarebbe assolutamente a fuoco.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu