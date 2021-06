Huawei festeggia il World Music Day con una sfilza di app per la radio in mobilità

Quest'oggi, 21 giugno, non è solo il giorno d'inizio dei Prime Day (a proposito: avete dato un'occhiata alle offerte di Huawei?) ma anche il World Music Day: si tratta di una festa celebrata in circa 120 paesi in tutto il mondo, un evento che mette tutti d'accordo. Si tratta infatti di festeggiare una delle massime espressioni della creatività umana, un'occasione per invitare tutti i musicisti (sia neofiti che veterani) ad esibirsi per condividere il proprio talento. Al giorno d'oggi la musica occupa uno spazio importante della quotidianità di ognuno di noi e anche la radio continua ad essere al centro dell'attenzione (nonostante la presenza di app per lo streaming musicale): un segnale importante, che indica che l'ascolto è anche un momento di socialità e di comunicazione. Per questo motivo la questione dell'ascolto della radio in mobilità è diventato fondamentale e anche stavolta Huawei AppGallery ha la risposta giusta!

Huawei AppGallery è ricco di app per l'ascolto della radio in mobilità

Lo store di Huawei – prima vera grande alternativa a Google Play e AppStore – si è arricchita nel corso dei mesi di tantissime applicazioni, migliorando in molteplici aspetti. Tra questi troviamo il settore bancario, che si è arricchito progressivamente di app fino ad arrivare ai pagamenti NFC su HMS con Stocard. Ma l'app store di Huawei offre anche molteplici soluzioni dedicate all'informazione e all'intrattenimento, come nel caso dell'ascolto della radio in mobilità. Su Huawei AppGallery sono presenti tantissime applicazioni proprio del mondo della radio, per tutti i gusti e le esigenze degli utenti. Volete un assaggio? Allora ecco alcune delle app disponibili, con tanti nomi celebri!

RTL e l'integrazione con HarmonyOS: la radio arriva anche sul tuo smartwatch

Tra le ultime novità del mondo di Huawei abbiamo finalmente potuto assistere al debutto di HarmonyOS, il nuovo sistema operativo realizzato dal colosso cinese. Si tratta di una novità assoluta dedicata non solo e non tanto al settore smartphone, quanto soprattutto all'intero ecosistema, compresi tablet, wearable, accessori e al mondo dell'IoT. Durante l'evento di lancio dell'OS sono stati resi noti i primi partner italiani con cui l'azienda ha sviluppato nuove applicazioni attorno ad HarmonyOS, già disponibili sulla serie Watch 3. E ovviamente restiamo in tema di radio in mobilità dato che tra queste troviamo proprio RTL 102.5 ed eSound.

Per quanto riguarda l'app RTL 102.5 Play, si tratta di uno spazio digitale che consente di accedere ad un ricco assortimento di canali live della radio, oltre che a contenuti on-demand inclusi gli esclusivi originals. RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia ed ha realizzato il progetto pionieristico della Radiovisione: per la prima volta nel panorama radiofonico italiano è possibile – contemporaneamente -ascoltare RTL 102.5 in FM e in DAB, di ascoltare e guardare sul canale 736 di Sky e sul 36 del DTT, sul web e su tutti i dispositivi connessi (smartphone, smart speaker, smart TV e indossabili ).

Grazie alla partnership tra RTL 102.5 e Huawei, l'applicazione dedicata è stata integrata sui dispositivi wearable e sarà accessibile sugli smartwatch della famiglia Huawei. Di seguito trovate l'elenco delle radio disponibili all'interno dell'app.



• RTL 102.5

• Radiofreccia

• Radio Zeta

• RTL 102.5 News

• RTL 102.5 Doc

• RTL 102.5 Best

• RTL 102.5 Napulè

• RTL 102.5 Guardia Costiera

• RTL 102.5 Romeo & Juliet

• RTL 102.5 Bro & Sis

Huawei Music gratis per tre mesi: ecco come fare

A proposito di musica, vi segnaliamo che fino al 25 giugno è attiva una promozione dedicata a Huawei Music: l'app di musica in streaming è disponibile gratis per tre mesi invece di 29.97€. Si tratta di un'iniziativa per nuovi utenti e se non avete ancora provato il servizio di Huawei questa prova gratuita è l'occasione perfetta!

Huawei Music permette di beneficiare di oltre 70 milioni di canzoni in alta qualità, senza annunci pubblicitari e con la possibilità di sfruttare anche la riproduzione dei contenuti offline. Inoltre è possibile personalizzare il tutto con colori e sfondi, senza contare i regali esclusivi per gli iscritti. Qui trovate il link alla promozione!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu