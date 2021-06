Huawei Mobile Cloud regala 50 GB di spazio per un mese

Non solo Prime Day per la giornata di oggi (avete dato un'occhiata alle promo di Huawei su Amazon?), ma novità anche per i servizi del colosso cinese. Da oggi Huawei offre in omaggio a tutti i nuovi clienti il piano standard Mobile Cloud da 50 GB di spazio di archiviazione, in prova per un mese.

Huawei Mobile Cloud: il piano standard da 50 GB è in prova per un mese

Con Huawei Cloud è possibile conservare i dati in tutta sicurezza prevenendo la perdita degli stessi in seguito allo smarrimento del proprio smartphone. Tutti coloro che cambieranno smartphone, inoltre, saranno agevolati nel passaggio dati da un dispositivo all'altro, gestendo il trasferimento di contatti, foto e video direttamente con il cloud. Inoltre per chi ha la necessità di archiviare una quantità maggiore di dati, Huawei offre un upgrade e la possibilità di passare con il 50% di sconto ad un pacchetto che prevede un maggior spazio di archiviazione con il piano Plus e il piano Premium, i quali prevedono – rispettivamente – 200 GB e 2TB di spazio, cumulabili con i 50 GB del piano standard.

Il pacchetto standard viene proposto a 0.99€ al mese mentre nel caso del piano Plus e di quello Premium si passa a 2.99€ e 9.99€ al mese. Inoltre ricordiamo che per tutti gli utenti è previsto un piano gratuito da 5 GB.

Huawei Cloud è il servizio di archiviazione sul cloud per i dati personali, come la Galleria, servizi di sincronizzazione per contatti, calendario, note, app WLAN, backup su cloud, servizi di caricamento dati, Huawei Drive. Inoltre è possibile eseguire il backup sia manualmente sia in automatico mentre il device è in carica e connesso a una rete Wi-Fi. Inoltre, Huawei è il primo produttore di telefoni cellulari Android a supportare il backup dei dati delle app.

