Dopo il periodo burrascoso dello scorso anno, la piattaforma di e-commerce per eccellenza è pronta all'evento più atteso: ecco che ci avviciniamo alla data degli Amazon Prime Day 2021, con giorni di offerte paragonabili soltanto al Black Friday. L'azienda non ha ancora confermato la data precisa, ma sappiamo che l'evento si terrà a giugno 2021. Ovviamente ci aspettiamo un periodo di sconti abbastanza lungo, magari con una fase di riscaldamento prima dell'arrivo delle promo più piccanti. Quando si terrà l'evento? Quale saranno le categorie d'interesse? Come seguirlo in tempo reale? Vediamolo insieme.

Amazon Prime Day 2021 Ufficiale – Tutto quello che c'è da sapere

I Prime Days di Amazon sono tra gli eventi più attesi dell'anno, da tutti i risparmiatori. Proprio per questo vi forniremo tutti i mezzi adatti all'occasione, per seguire le migliori offerte, suggeriti dal nostro staff.

Come già anticipato in apertura, gli Amazon Prime Day 2021 avranno il via durante il mese di giugno, nello specifico il 21 e il 22 giugno. Il miglior modo per prepararsi all'evento? Iscriversi a Prime se non lo avete ancora fatto!

Inoltre vi segnaliamo anche la pagina ufficiale dedicata all'evento Prime Day, la quale sarà aggiornata man mano che arriveranno novità ufficiali da parte di Amazon.

Categorie in sconto per il Prime Day 2021

Chi sarà accontentato durante gli Amazon prime Day 2021? Quali categorie andranno in offerta? Chiaramente non abbiamo ancora indicazioni in merito, tuttavia, proprio come successo gli anni scorsi, è quasi certo che tutte le categorie presenti sull'e-commerce vedranno abbassare drasticamente i costi; ciò significa che prodotti presenti all'interno di categorie come giochi, moda, elettronica, bellezza, casa, dispositivi Amazon ed altri ancora saranno da tenere d'occhio.

Segui le offerte Amazon Prime Day in tempo reale

Nei giorni dei Prime Day lo store sarà praticamente inondato di offerte imperdibili: come seguirle al meglio? Non c'è alcun dubbio! Potrete farlo seguendo in tempo reale il nostro canale dedicato alle offerte. Seguendoci su Telegram e lasciando le notifiche attive, potrete infatti non perdere alcuna offerta. Come fare per seguirci? Basterà cliccare sul box in basso.

Coupon Amazon – Come utilizzarli

Sempre più frequentemente Amazon affianca alle offerte lampo l'utilizzo dei codici sconto. Coupon applicabili che vi permetteranno di risparmiare su tantissimi prodotti, con sconti fino al 40%. Come applicare il coupon? Ci saranno due differenti possibilità per scontare i prodotti. Il primo sarà quello di ritrovare la dicitura “Risparmia xx% quando acquisti un'unità” che vi porterà al tasto “Applica“. Il secondo, invece, più semplice e di facile comprensione, rappresenta la presenza di un box all'interno della pagina. Spuntando il box, quindi, avrete accesso allo sconto in questione.

Amazon – Tutte le promozioni attive fino ai Prime Day 2021

Aspettando i Prime Day 2021, le offerte proposte da Amazon ai propri clienti sono tantissime. Si tratta di promozioni e sconti su iniziative lanciate durante l'anno. Per l'occasione saranno tantissime quelle attive in simultanea, tra le offerte dedicate alla piattaforma musicale, streaming video ed altre ancora.

Amazon Music Gratis per 4 mesi : se siete clienti Amazon Prime e non avete mai utilizzato Amazon Music Unlimited, potrete iscrivervi a questo link sfruttando la promozione indicata;

: se siete clienti Amazon Prime e non avete mai utilizzato Amazon Music Unlimited, potrete iscrivervi sfruttando la promozione indicata; Buono sconto Audible : 30 giorni gratis, 15€ di buono sconto e 12 mesi scontati del 20%, potrete partire da questo link ;

: 30 giorni gratis, 15€ di buono sconto e 12 mesi scontati del 20%, potrete partire ; Kindle Unlimited Gratis per 3 mesi: prova Kindle Unlimited, con tantissimi libri da leggere, ad un prezzo scontato per i primi mesi a questo link.

Amazon Prime Day 2021 – Quali smartphone e notebook acquistare

Ovviamente durante i giorni del Prime Day lo store sarà letteralmente preso d'assalto alla ricerca di notebook, smartphone, elettrodomestici, soluzioni smart per la casa ed altro ancora. Come destreggiarsi al meglio, allora? Potrete prendere spunto dalle nostre guide in merito, che troverete in basso.

