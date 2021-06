Huawei Watch 3 e 3 Pro ufficiali in Italia: ora anche su Amazon

Il colosso cinese, con l'apporto di HarmonyOS su tutto il suo ecosistema, ha lanciato i nuovi smartphone Huawei Watch 3 e 3 Pro, due indossabili top dotati di caratteristiche di tutto rispetto, un design elegante e tante novità: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e disponibilità in Italia!

Aggiornamento 18/06: i nuovi smartwatch di Huawei approdano anche nell'eCommerce per eccellenza. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei Watch 3: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Con l'arrivo di HarmonyOS 2, Huawei ha annunciato anche il debutto dei nuovi Watch 3 e Watch 3 Pro, entrambi equipaggiati con il sistema del brand. La serie rappresenta l'equilibrio perfetto tra lo smartwatch e l'estetica tradizionale dell'orologio. Le versioni Classic ed Elite hanno un corpo in acciaio inossidabile lucido. Il quadrante è decorato con un pannello di vetro 3D ultra-curvo e un ampio display, che si fondono in una linea elegante per la serie di orologi intelligenti. La Watch 3 è la prima serie di smartwatch Huawei dotata di una corona rotante 3D che offre un feedback tattile. Grazie al riconoscimento del movimento delle dita ad alta precisione, gli utenti possono ingrandire o rimpicciolire le immagini e scorrere con precisione le opzioni del menu. HarmonyOS introduce anche un'interfaccia utente completamente nuova con un menu dell'app di avvio della griglia, che integra la corona rotante 3D per offrire un'esperienza utente più fluida e intuitiva.

Hardware

La serie Watch 3 di Huawei non si fa mancare nulla e ovviamente si tratta di un accessorio perfetto per il monitoraggio del fitness, con oltre 100 modalità di allenamento, rilevamento della temperatura della pelle con il nuovo sensore di temperatura ad alta precisione, rilevamento delle cadute e avviso SOS. Insieme a funzioni di monitoraggio della salute come la frequenza cardiaca, SpO2, sonno e pressione, il set completo di funzionalità della serie di smartwatch consente agli utenti di rimanere aggiornati sulle proprie condizioni di salute.





La serie Watch 3 offre una protezione completa della privacy dei dati degli utenti e richiedere un consenso espresso prima che i dati vengano registrati. La crittografia HTTPS protegge i dati in transito, offrendo agli utenti la massima tranquillità mentre godono dei vantaggi delle funzionalità di salute e fitness.

In termini di autonomia Watch 3 Pro offre una batteria di durata prolungata, con cinque giorni di autonomia in modalità smart e 21 giorni in modalità ultra-long battery life. Watch 3 offre tre giorni di autonomia in modalità smart e 14 giorni in modalità ultra-long battery life.

La nuova serie di indossabili supporta la connettività autonoma. Con l'attivazione del servizio eSIM sullo smartphone, gli utenti possono gestire telefonate direttamente dallo smartwatch con SIM indipendente. È possibile inoltre rispondere alle chiamate Mee Time in arrivo su entrambi i dispositivi semplicemente toccando la notifica sul dispositivo scelto.

Huawei Watch 3 e 3 Pro ufficiali in Italia: prezzo e disponibilità

I nuovi indossabili Huawei Watch 3 e 3 Pro sono stati lanciati in Italia e sono in vendita sullo shop ufficiale di Huawei: il prezzo di vendita parte da 369€ per il modello standard e da 499€ per il fratello Pro.

Tutti coloro che effettueranno che acquisteranno Watch 3 sull'e-commerce Huawei riceveranno in omaggio gli auricolari FreeBuds 4i del valore commerciale di 89€, oltre a un cinturino extra, disponibile in nero, rosso o verde. Per chi sceglierà di acquistare Watch 3 Pro su Huawei Store, oltre agli auricolari FreeBuds 4i inclusi, è attivo un ulteriore omaggio, la lampada smart Opple Smart Desk Lamp.

Watch 3 e 3 Pro su Amazon

Dopo qualche settimana di attesa, i nuovi smartwatch con HarmonyOS approdano anche su Amazon a ridosso dei Prime Day, con la possibilità di ottenere interessanti vantaggi sull'acquisto dei monitor PC MateView. Vi lasciamo il link all'acquisto qui sotto.

