MIUI 13: spunta una data, ma diffidate dalle bufale

In tanti si chiedono quando verrà rilasciata la MIUI 12.5 sul proprio Xiaomi, ma non dimentichiamoci che negli scorsi mesi si è già parlato di MIUI 13. Per la prima volta nella sua storia, la compagnia ha preferito puntare su una versione intermedia “.5”, anziché passare direttamente alla release successiva vera e propria. Nonostante sia intermedia, la MIUI 12.5 si prospetta come un major update abbastanza dirompente, data la quantità di novità che porterà con sé. Anche per questo c'è una certa curiosità su come cambierà la versione successiva della MIUI, ma non bisogna farsi prendere troppo dall'entusiasmo.

Xiaomi sarebbe già pronta a presentare la MIUI 13? Ne dubito

In vista delle prime Developer ROM su base Android 12, abbiamo cercato di immaginare come sarà fatta la MIUI 13 dalla mente di Xiaomi. Gli stessi sviluppatori Xiaomi si sono espressi in merito sul futuro della MIUI, parlando di internazionalizzazione, intelligenza artificiale ed altro ancora. Per quanto si possa già provare a più o meno fantasticare sulle novità della tredicesima declinazione della UI Xiaomi, parlare di date è ancora prematuro. In precedenza abbiamo riportato la notizia che parlava del Q2 2021 come possibile periodo, ma ad oggi gli indizi in merito sono scarsi.

Nel mentre, alcuni blog indiani hanno speculato sulla presunta data di presentazione, indicando il 25 giugno come giorno di debutto della MIUI 13. Ad avvalorare questa tesi, però, non c'è alcun dettaglio specifico: nessuna immagine teaser, nessun leaker di riferimento che si è espresso in merito (almeno per ora). Proprio per questo, ci sentiamo di bollare questa notizia come falsa e non sarebbe la prima volta che dall'Asia arrivano bufale su argomenti come questo.

Anche perché quanto senso avrebbe presentare la MIUI 13 nel mentre la 12.5 è ancora ben lungi dall'essersi diffusa in Cina e nel resto del mondo? A tal proposito, vi ricordiamo che ad oggi l'unico smartphone ad avere la MIUI 12.5 Global è Redmi Note 10S, ma in Europa ancora nulla da fare.

