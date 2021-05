Quando arrivò in Italia nel 2018, con il primo Mi Store ad Arese, Xiaomi ha praticamente cambiato il concetto di tecnologia nel nostro paese. Oggi è un brand seriamente affermato sul nostro mercato e per festeggiare appunto i 3 anni dall'approdo in Italia, Xiaomi ha organizzato un super evento dedicato con la presentazione di Mi 11 Ultra, Mi 11i, Redmi Note 10S e 10 5G, Mi Smart Band 6 e la serie Mi TV P1, che vi spieghiamo come seguire.

Come seguire l'evento dei 3 anni di Xiaomi Italia con Mi 11 Ultra, Mi 11i, Redmi Note 10S e 10 5G, Mi Smart Band 6 e Mi TV P1

Ma come possiamo seguire l'evento dei 3 anni di Xiaomi Italia? Tutto ciò che dovrete fare, è seguire il link di YouTube che trovate qui sopra e quindi assistere alla presentazione dei nuovi prodotti tecnologici del brand di Lei Jun. Infatti, avremo finalmente nel nostro paese i potenti Mi 11 Ultra e Mi 11i, i mid-range Redmi Note 10S e 10 5G, la candidata best buy Xiaomi Smart Band 6 e la nuova gamma di smart TV Mi TV P1.

Insomma, un pacchetto completo di prodotti che sono pronti a dar battaglia ai concorrenti con prestazioni di alto livello. Un esempio è il nuovo Mi 11 Ultra dotato non solo dello Snapdragon 888, ma anche di un second display con varie funzioni. Ma anche i Redmi Note 10S e 10 5G, che proveranno a seguire il successo delle altre serie Redmi Note.

L'evento si terrà quindi domani, 4 maggio 2021 a partire dalle ore 13:00, sul canale YouTube precedentemente citato e le altre piattaforme di Xiaomi.

