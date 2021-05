Il Control Center è scomparso? Come riaverlo sul tuo Xiaomi

Con il lancio ufficiale della MIUI 12, il team di sviluppo software di Xiaomi ha dato il benvenuto al Control Center, anche detto in italiano Centro di Controllo. In occasione dello scorso major update (attendiamo tutti la MIUI 12.5), la compagnia ha rinnovato il sistema di gestione dei Quick Settings. Oltre alla schermata classica di Android, gli utenti possono sfruttare quella alternativa di Xiaomi, separata dalla tendina delle notifiche e con una diversa disposizione del tutto. In primo piano ci sono i Quick Settings principali, seguiti da quelli secondari e con l'aggiunta persino dei controlli domotici.

Purtroppo, però, l'aggiornamento alla MIU 12 non è andato liscio come l'olio per tutti, specialmente per coloro che possiedono uno smartphone di fascia medio/bassa, magari di scorsa generazione. Problemi di stabilità e fluidità hanno costretto gli sviluppatori a correre ai ripari, limitando alcune delle nuove funzionalità introdotte con l'update in questione. Una su tutte la sfocatura proprio del Control Center, che vi abbiamo spiegato come riabilitare con questa guida.

Come riabilitare il Control Center della MIUI 12 sul tuo smartphone Xiaomi

Ma a quanto pare le limitazioni per il Control Center della MIUI 12 non sono finite qui. Alcuni utenti Xiaomi (1, 2, 3) hanno segnalato la sparizione della voce “Usa il nuovo Centro di Controllo” dal menu “Notifiche e centro di controllo” che si trova nelle impostazioni generali del telefono. La sua assenza deriva da un recente aggiornamento MIUI, rilasciato per mettere una pezza sui succitati problemi. Come confermato dai moderatori della community Xiaomi, è stato rimosso temporaneamente per svolgere ottimizzazioni e poi sarà reintrodotto.

Se avete uno smartphone aggiornato alla MIUI 12, probabilmente avrete notato che il Control Center è uno degli elementi più pesanti della UI. Pure io che ho uno Xiaomi Mi 10T Pro con schermo a 144 Hz e Snapdragon 865 noto spesso dei lag quando lo utilizzo, figuriamoci chi ha un telefono meno potente.

Il problema sembrerebbe riguardare perlopiù i possessori dei modelli appartenenti alle famiglie Redmi Note 9 e Redmi 9 che hanno aggiornato alla MIUI 12.0.7. Ma non è da escludere che anche altre persone abbiano riscontrato questa mancanza.

Scarica l'app SetEdit (Settings Database Editor)

Apri l'app, scrolla in basso e clicca sulla voce “use_control_panel“

Clicca su “EDIT VALUE” ed imposta il valore “1” nel box “Edit Setting“

Clicca su “SAVE CHANGES“

Qualora fosse assente la voce “use_control_panel“, potete aggiungerla: Clicca in alto su “Add new setting“, nel box digita “use_control_panel” e conferma



In questo modo, il Control Center dovrebbe tornare nuovamente attivo sul vostro smartphone Xiaomi. Se invece voleste tornare ad avere la tendina classica dei Quick Settings, allora dovrete impostare “0” nel valore di “Edit Setting“.

