Redmi Note 5: arriva Android 11 con la LineageOS 18.1

Era il 2018 quando Xiaomi annunciava il suo sbarco ufficiale in Europa, periodo in cui veniva presentato Redmi Note 5. Conosciuto altrove come Redmi Note 5 Pro e Redmi 5 Plus, per giunta, ma questo è un altro discorso. Sono passati 3 anni da allora e chiaramente il supporto software per lo smartphone è terminato già da tempo ed è fermo alla MIUI 11. Per non parlare della versione dell'OS di Google, passato da Android 8.0 Oreo ad Android 9.0 Pie e lì si è fermato. Inutile dire, quindi, che l'aggiornamento ad Android 11 è un miraggio totale, perlomeno sotto il profilo ufficiale. Ma è in contesti come questo che subentra il mondo del modding, grazie alla LineageOS 18.1.

La LineageOS 18.1 dà il benvenuto ad Android 11 su Redmi Note 5

Di recente è accaduto lo stesso per il “fratello” Xiaomi Mi Note 3, anch'esso fermatosi all'aggiornamento ad Android 9.0 Pie. Ma chi volesse dare nuova linfa vitale allo smartphone si divertisse a smanettare, può beneficiare dello sviluppo della LineageOS 18.1. La celebre e diffusa custom ROM permette non soltanto di far fare un balzo in avanti alla versione di Android, ma anche di saggiare tutte le features native della ROM personalizzata. Il progetto nasce dalle ceneri della fu CyanogenMod ed integra numerose funzionalità (le trovate elencate qua).

Come tutte le custom ROM disponibili sul web, anche la LineageOS 18.1 richiede di essere installata tramite una procedura apposita. Tutto parte dalla necessità di effettuare lo sblocco del bootloader, a cui deve seguire l'installazione di una custom recovery TWRP. A quel punto, potete scaricare la ROM ed installarla tramite la schermata dedicata della TWRP.

Scarica la LineageOS 18.1 per Redmi Note 5

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu