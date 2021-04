Xiaomi Mi Note 3: arriva Android 11 con la LineageOS 18.1

Era il 2017 quando veniva lanciato Xiaomi Mi Note 3, l'ultimo esponente di una famiglia di smartphone che ha poi cessato di esistere. La serie Note nacque con i phablet in mente, ma ad oggi è un settore che non ha più senso di esistere. Inizialmente creato con un OS basato su Android 7.1 Nougat, è stato successivamente aggiornato fino ad Android 9 e MIUI 12. E qui si fermerà, dato che non è previsto che venga rilasciato l'aggiornamento né alla MIUI 13 né ad Android 11. Ma non tutto è perduto, perché il panorama del modding fa sì che l'ultima release del robottino verde sia comunque installabile.

Android 11 diventa realtà Xiaomi Mi Note 3, ma non con la MIUI

Ciò è reso possibile da LineageOS 18.1, uno dei progetti principali e più diffusi al mondo quando si parla di custom ROM. Rilasciata lo scorso mese, l'edizione 18.1 abbraccia Android 11 e tutte le implementazioni che ha fatto di conseguenza Google. Fra i modelli compatibili con questa ROM personalizzata si aggiunge anche Xiaomi Mi Note 3, per la contentezza dei suoi possessori più smanettoni. In questo modo, si può passare direttamente all'ultima versione del robottino verde, saltando a piè pari il precedente Android 10.

Dato che stiamo parlando di modding e custom ROM, per installare la LineageOS 18.1 su Xiaomi Mi Note 3 il primo passo è effettuare lo sblocco del bootloader. Una volta sbloccato, dovrete installare una custom recovery TWRP, dopodiché tramite essa effettuare il flashing della ROM.

Scarica LineageOS 18.1 per Xiaomi Mi Note 3

