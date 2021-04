In un periodo in cui Huawei sta preparando tutta una serie di prodotti da presentare nel mese di maggio 2021 (secondo i rumor), che vanno dagli indossabili all'informatica passando per l'audio. E proprio per l'informatica, sta per lanciare il nuovo adattatore dock USB Huawei MateDock 3, dotato di specifiche molto interessanti.

Huawei MateDock 3: tutto quello che c'è da sapere

Come si mostra quindi il nuovo dock USB di Huawei? Molto simile ai precedenti, esso si evolve per dotazione di porte di cui si avvale, mantenendo lo stile bianco e minimale. Passando poi alle specifiche vere e proprie, il MateDock 3 ha una dotazione molto soddisfacente. Infatti, è dotato di 2 USB Type-A, un ingresso LAN, uno MicroSD, VGA ed una USB-C, oltre ovviamente all'attacco Type-C per collegarlo ai notebook.

Questo nuovo accessorio, sebbene non sia sicuramente quello più in vista, aumenta le possibilità dell'informatica Huawei, che anche da noi pian piano ha iniziato a farsi strada raccogliendo sempre più consensi. La chicca interessante della MateDock 3 è anche il fatto di poterlo collegare ad uno smartphone, così da poter ampliare le possibilità.

Attualmente, la Huawei MateDock 3 è comparsa in rete, con lo store ufficiale in Italia che ha effettivamente messo in listino il prodotto ma non è ancora visualizzabile e nemmeno acquistabile. Per il prezzo, è facile aspettarsi un costo intorno ai 40/50€. Ci aspettiamo inoltre che possa debuttare molto a breve, magari con il MateBook D 16 arrivato in Europa. Vi aggiorneremo non appena se ne saprà di più.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu