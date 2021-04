Come ormai abbiamo imparato a conoscere, la gamma di notebook di Huawei è sicuramente tra quelle più prese in considerazione per rapporto qualità/prezzo. Ma mancava ancora qualcosa e questo qualcosa si è palesato nel nuovo Huawei MateBook D 16 arrivato in Europa, il primo del brand con display da 16″ ma anche con specifiche tecniche di tutto rispetto, con un prezzo abbastanza onesto.

Huawei MateBook D 16: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

Sul design c'è poco da dire, visto che si tratta di una riproposizione più allargata dei MateBook D 14 e 15 e soprattutto una soluzione meno fine rispetto al cugino/gemello Honor MagicBook Pro. Guardando al display invece, abbiamo il primo modello di Huawei da 16.1″, con risoluzione Full HD 16:9 e tecnologia IPS, con un ottimo screen-to-body ratio al 90% e copertura colore sRGB del 100%. Per essere così ampio, non è poi così pesante e spesso, avendo misure da 369 x 234 x 18.7 mm ed un peso di circa 1.74 kg.

Passando all'hardware, la CPU equipaggiata è una AMD Ryzen 5-4600H (esiste anche una versione con Ryzen 7 non ancora in commercio) con processo a 7 nm (proprio come il MagicBook Pro), con una GPU Radeon Graphics, 16 GB di RAM DDR4-3.200 MHz, 512 GB SSD PCIe NVMe, doppia ventola di dissipazione, webcam nella tastiera, tastiera retro-illuminata, sensore d'impronte, doppio speaker stereo, batteria da 56 Wh, 2 porte USB Type-C, 2 porte USB 3.2 Gen 1, HDMI, Jack da 3.5 mm. Infine, Windows 10, supporto al Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Huawei MateBook D 16 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo MateBook D 16 è dunque ufficiale in Europa, ma attualmente non ha disponibilità in Italia. Non è affatto escluso che arrivi, sebbene da noi sia presente MagicBook Pro molto simile. Per il prezzo, il listino tedesco riporta 899€ per la configurazione sopracitata, in bundle con il Monitor da 23.8″. Un costo tutto sommato giusto per questo modello.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu