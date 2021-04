La compagnia di Lei Jun ha lanciato una gamma completa di purificatori d'aria, adatta a tutte le esigenze: se siete in cerca di un dispositivo economico ma non per questo meno efficace, vi consigliamo Xiaomi Mi Air Purifier 3C, il modello base della famiglia, disponibile ad un prezzo goloso grazie al codice sconto dedicato (e con spedizione direttamene dall'Europa).

Codice sconto Xiaomi Mi Air Purifier 3C: aria sana e pulita per tutti

Come specificato in apertura, Xiaomi Mi Air Purifier 3C rappresenta l'entry level della serie: il design e le dimensioni (520 x 240 mm) richiamano quelle del modello 3H, dispositivo con la quale condivide anche alcune caratteristiche. A bordo del piccolo della famiglia, troviamo infatti il medesimo pannello OLED per visualizzare i controlli e i dati. Ovviamente si tratta di un dispositivo smart, gestibile tramite smartphone e assistente vocale (Google Assistant o Alexa). Presente all'appello un filtro HEPA per catturare fino al 99.97% delle particelle inquinanti. Inoltre il funzionamento avviene ad un basso livello di rumore, appena 31 dB.

Il purificatore d'aria smart Xiaomi Mi Air Purifier 3C è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provare a disattivare AdBlock.

