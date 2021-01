MIUI 12: come aggiungere i controlli Google Home nel Control Center

Contestualmente all'aggiornamento ad Android 11 e allo sviluppo della MIUI 12.5, Xiaomi sta continuando lo sviluppo anche della MIUI 12. Tuttavia, le migliorie di Google sotto l'aspetto domotico non potrebbero coesistere con la UI della compagnia asiatica. Fra le novità di Android 11, infatti, c'è l'aggiunta dei controlli domotici nella schermata d'accensione/spegnimento che compare quando si preme il tasto Power. Una schermata che non esiste nelle ultime versioni della MIUI 12, essendo stata sostituita dal nuovo slider (che potete già installare sul vostro smartphone).

Xiaomi migliora la domotica della UI, grazie a Google Home

Fortunatamente Xiaomi non si è dimenticata di questa nuova feature di Android 11 e ha scelto di integrarla a suo modo nella MIUI 12. Un elemento preponderante della UI di Xiaomi e assente sulle interfacce degli altri produttori Android è senza ombra di dubbio il Control Center. Da qui è possibile gestire i vari Quick Toggles in stile iOS, ma non solo: con l'ultimo aggiornamento alla 12.5 è stata aggiunta una sezione dedicata proprio alla gestione della domotica.

Ma la vera novità non è questa, dato che già sapevamo di questa aggiunta. Indagando più a fondo, infatti, si è scoperto che è possibile sostituire i comandi Mi Home con quelli Google Home. In poche parole, all'interno del Control Center è possibile avere gli widget relativi ai dispositivi che abbiamo salvati nel nostro account Google. Ecco come fare.

Ecco come avere i controlli domotici di Google Home nel Control Center della MIUI 12

Ecco i passaggi da seguire per aggiungere i controlli domotici di Google Home all'interno del Control Center della MIUI 12.

Andate in “Impostazioni/Notifiche e Control Center“ Cliccate su “Smart home” e cambiate da “Mi Home” a “Home“

In questo modo, abbassando la tendina del Control Center vedrete la comparsa dei widget per ogni dispositivo domotico che avete abbinato al vostro account Google Home. Come vedete, nel mio caso ci sono anche dispositivi Xiaomi Mijia: questo perché Google permette di abbinare anch'essi, quindi prendiamo due piccioni con una fava. I controlli Google non devono sacrificare quelli Xiaomi Mi Home, a patto di abbinarli nell'account Home.

Non ne abbiamo ancora certezza, ma è possibile che questa modifica riguardi esclusivamente gli smartphone che hanno una MIUI 12 o 12.5 su base Android 11. Nel caso, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. In ogni caso, vi ricordiamo che alcuni smartphone sono già stati aggiornati ad Android 11 Beta, sia con la MIUI 12.5 Beta che con i relativi porting Xiaomi.eu.

