Xiaomi aggiorna Galleria: diventa più rapida e smart | Download

Continuano gli aggiornamenti delle proprie app di sistema MIUI da parte di Xiaomi: oggi tocca alla Galleria. Dopo Game Turbo, Registra Schermo e Smart Widget, anche l'app che gestisce i files multimediali degli smartphone Xiaomi si rinnova. E lo fa con un aggiornamento che mira a migliorarne le funzionalità pratiche, rendendo la sua interfaccia utente più completa e soprattutto più maneggevole.

L'app Galleria di Xiaomi si aggiorna: ecco tutte le novità

Partiamo con l'aggiornamento del core software della Galleria di Xiaomi: aprendo l'app, la prima novità che si può notare è il nuovo toggle Camera in basso. Quando si è nella schermata principale Foto, si può cliccare su esso per filtrare le foto e far sì che vengano visualizzare esclusivamente quelle scattate con la fotocamera, escludendo tutto il resto.

L'altra novità riguarda la funzionalità di pinch to zoom, opzione che finora era vincolata esclusivamente alla succitata schermata Foto. Con questo aggiornamento viene espansa anche a quella degli Album, potendo così fare uno zoom in/out con un pinch sullo schermo nei vari album.

Per avere queste novità vi serve l'aggiornamento dell'app Galleria all'ultima versione 2.2.20. Essendo stata estratta dalla ROM cinese della MIUI, potrebbe non funzionare correttamente su tutti gli smartphone con ROM Global o EEA. Tuttavia, vi posso dire che sul mio Xiaomi Mi 10T Pro con MIUI 12 EEA funziona senza alcun problema, pertanto potete provare anche voi ad installare il file APK.

