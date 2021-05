Da anni il più apprezzato ente di benchmark insieme a Geekbench, AnTuTu stila di tanto in tanto classifiche di vari smartphone. In questo caso arriva quella dedicata ai migliori medio gamma provenienti dalla Cina e non per aprile 2021, in cui AnTuTu ha premiato tanti Xiaomi, Redmi e soprattutto Huawei.

Huawei Nova 7 batte Xiaomi e altri nella classifica dei migliori medio gamma di aprile 2021 di AnTuTu

Cosa ci racconta la Top 10 di AnTuTu? La premessa che abbiamo da fare è quella di una classifica indirizzata al rapporto punteggio/prezzo, quindi non necessariamente chi sta davanti è più costoso. E a prendersi il titolo per aprile 2021 è stato Huawei Nova 7, che con il suo Kirin 985 ha totalizzato 459.029 punti, battendo suo cugino Honor 30, con lo stesso chipset ma metà dello storage con un punteggio di 458.584. Chiude il podio il sempiterno Redmi 10X con il suo MediaTek Dimensity 820, molto apprezzato in Cina e sempre con risultati importanti già a settembre ed agosto 2020.

Nel resto della classifica troviamo un altro Huawei Nova 7, il modello SE, Realme Q2, Xiaomi Mi 10T Lite che batte Redmi K30 5G ma anche Galaxy A52 5G (versione cinese con Snapdragon 690), Realme 7 5G e soprattutto Mi 10 Lite 5G. Ma perché avviene questo? Come specificato prima, la classifica tiene conto non solo del punteggio, ma anche di quanto costano gli smartphone. Quindi, il fatto che Mi 10T Lite e Realme 7 5G siano davanti a Redmi K30 5G e Mi 10 Lite 5G che in teoria hanno chipset più prestanti è dovuto dal fatto che il loro costo, inferiore, incida con i punteggi ottenuti su AnTuTu.

La battaglia diventerà sicuramente più interessante non appena entreranno in gioco i nuovi mid-range 2021, ancora troppo “costosi” al fine di questa classifica così particolare.

