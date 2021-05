Come avere i nuovi Smart Widget della MIUI 12.5 su Xiaomi | Download

Xiaomi ha dato il via al roll-out della MIUI 12.5 e, fra le varie novità incluse al suo interno, troviamo anche gli Smart Widget. Ve ne ho già parlato in precedenza, ma allora era una nuova implementazione che riguardava esclusivamente le ROM MIUI 12.5 Beta. Al contrario, adesso questa feature è disponibile un po' per tutti, essendo liberamente installabile anche su MIUI 12 per chi ha uno smartphone compatibile. Installare questa funzionalità è molto semplice e richiede pochi passaggi: ecco cosa dovete fare.

Potete avere sul vostro Xiaomi gli Smart Widget introdotti con la MIUI 12.5

Introdotti con l'aggiornamento alla MIUI 12.5, gli Smart Widget realizzati da Xiaomi sono stati pensati per anticipare il nostro comportamento. Questo widget consiste in un riquadro rettangolare, con dimensioni 4 x 2, da posizionare in una delle schermate home del proprio smartphone. Sin da subito, all'interno del widget vedremo un elenco con le 8 app da noi più utilizzate. In questo modo, si può avere uno spazio con cui avviare le app più frequentemente utilizzate e che il sistema AI capisce che sono quelle di cui più probabilmente avremo bisogno. Ovviamente più tempo passerà, più la previsione sarà precisa ed affidabile.

Anche se non avete uno smartphone con MIUI 12.5, potete avere gli Smart Widget aggiornando una delle app di sistema. Mi riferisco all'app Sicurezza, il cui ultimo aggiornamento ha accolto questa novità precedentemente vincolata a pochi modelli. Una volta scaricato ed installato il file APK, potrete aprire la schermata dei widget, selezionarlo e posizionarlo sulla vostra home per iniziare ad utilizzarlo. Personalmente l'ho provato senza problemi su Xiaomi Mi 10T Pro con ROM MIUI 12 EEA Stabile, ma non vi assicuro che possa funzionare su tutti quanti i modelli presenti in circolazione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu