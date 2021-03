MIUI 12.5 aggiunge Smart Widget: l’AI ti “legge nel pensiero”

Più ci avviciniamo al periodo di rilascio ufficiale, più la MIUI 12.5 continua ad essere arricchita di novità da parte degli sviluppatori Xiaomi. Di recente abbiamo visto novità focalizzate sulla sicurezza, in particolar modo ai pagamenti online e alla digitazione delle password. Ma non sono mancate novità nemmeno per quanto riguarda l'editing foto con l'app Galleria. A questo giro, invece, la novità è relativa all'utilizzo dell'interfaccia, con l'aggiunta di quelli che vengono denominati Smart Widget. Il loro obiettivo è quello di ottimizzare la schermata home, prevedendo quelli che sono i comportamenti dell'utente e regolandosi di conseguenza.

Gli Smart Widget arrivano nella MIUI 12.5 per proporre le app più utilizzate

Una volta inserito uno Smart Widget nella schermata dello smartphone, esso si baserà sulle nostre abitudini, lette ed interpretate dal sistema AI integrato nella MIUI 12.5. In poche parole, sarà come avere una cartella sempre aperta, o anche una sorta di dock espansa, in cui verranno raccolte le app più utilizzate. L'aspetto interessante è che questo widget continuerà ad auto-aggiornarsi in base ai dati raccolti dall'intelligenza artificiale, variando così nel tempo. Trattandosi di una novità appena introdotta, con il tempo capiremo meglio come funzioni di preciso e quanto possa rivelarsi affidabile.

Il traguardo è quello di sostituirsi alle app che solitamente piazziamo sulla home, proponendo un ventaglio di scelta più in linea con il nostro comportamento reale. Spesso, infatti, capita di avere a schermo app che alla fine non utilizziamo poi così tanto, mentre altre più cliccate rimangono nel drawer o in una cartella.

Tuttavia, come tutte le novità embrionali di questo tipo, ad oggi gli Smart Widget sono un'esclusiva degli utilizzatori dell'ultima MIUI 12.5 Beta in versione 21.3.19. Se voleste essere fra i suoi primi utilizzatori, allora non vi resta che seguire la nostra guida per installare la MIUI 12.5 Beta.

