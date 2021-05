Il mondo degli smartwatch è ormai costellato da modelli più o meno equipaggiati sia lato hardware che software. Ci sono poi brand come Kospet che sperimenta nuove vie di intendere gli smartwatch, come nel caso di Kospet Prime S, il primo dotato di doppio chipset e con connessione 4G subito in offerta lampo ma anche con codice sconto per u tempo limitato su GearBest.

Kospet Prime S: lo smartwatch 4G con doppio chipset in offerta su GearBest

Prima di capire cosa si intende con due chipset, parliamo del design del Kospet Prime S, che non si scosta molto dal modello precedente SE ma assume contorni maggiormente premium (parliamo di cassa in ceramica) misto a dettagli sportivi. Il display è inoltre un pannello da 1.6″ IPS. Passando quindi all'hardware, abbiamo due CPU, la Speadtrum SC9832E e l'nRF52832, che lavorano in contemporanea al fine di garantire prestazioni migliori. Il primo viene votato ai calcoli multimediali, delle applicazioni installate e la gestione dei driver (quindi adopera su Android), mentre il secondo gestisce non solo il Bluetooth, ma anche l'acquisizione di dati da salute e sport.

Le modalità integrate supportate sono 9, oltre ad essere presente il GPS al fine di raccogliere i dati di geolocalizzazione mentre facciamo attività fisica. Ovviamente non mancano i soliti monitoraggi di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e sonno. Questo Kospet Prime S può inoltre essere definito una sorta di smartphone incastonato in uno smartwatch, grazie alla connessione 4G tramite Nano SIM, un sistema operativo Android 9.1 e memoria da 1 GB RAM e 16 GB di storage. Il Bluetooth è alla versione 4.1 + BLE 4.0. Non mancano inoltre due fotocamere una rear da 8 MP ed una selfie da 5 MP ed anche una batteria 1.050 mAh.

Trovate il nuovo Kospet Prime S subito in offerta su GearBest all'ottimo prezzo di 85.38€, ma i più fortunati e veloci potranno accaparrarsi questo interessante smartwatch 4G a doppio chipset al super prezzo di 65.5€ grazie al codice sconto valido solo per 5 pezzi al giorno fino al 28 maggio 2021. Per ottenere il Coupon, bisogna andare a questo link. Trovate invece il link all'acquisto qui in basso.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

