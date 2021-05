Che si stia lavorando, giocando o studiando al PC, può capitare di arrivare a sera davanti al monitor. Non sempre però accendere la luce risolve il problema stanchezza, quindi è necessaria una lampada dedicata proprio al PC come la Xiaomi Mijia Monitor Light (o Lamp).

Xiaomi Mijia Monitor Light (Lamp): tutti i segreti della lampada da PC

Strutturata per aderire perfettamente sui monitor PC più conosciuti, si avvale di una luce LED con un supporto con proiezione asimmetrica, con attacco magnetico, per garantire illuminazione e non bagliore che possa dar fastidio alla vista. Il tutto è regolabile fino a 40° e soprattutto fino a 32 mm di larghezza. La particolare conformazione del supporto della lampada permette di ottenere un ottimo effetto anti-riflesso.

Ma ciò che la rende interessante è inoltre il fatto di poterla regolare senza fili grazie al controller dedicato a cui si connette tramite connessione 2.4 GHz, che con vari tipi di controllo permette di accendere o spegnere la lampada, di entrare nella modalità PC, ruotando la parte superiore si può aggiustare la luminosità, oppure gestire la temperatura colore. Per collegarla, vi è un attacco USB Type-C utile per essere multi-compatibile.

Dove possiamo comprare questo interessante accessorio? La lampada da PC Xiaomi Mijia Monitor Light (Lamp) è disponibile su Lightinthebox

