Di recente sono arrivate tante novità in salsa OPPO: i primi dettagli su Watch 2, la serie Reno 6 e perfino il debutto delle cuffie Enco Free 2, rinnovate sia nello stile che nelle funzioni. In attesa di saperne di più in merito al lancio dei nuovi auricolari anche alle nostre latitudini, le OPPO Enco X stanno ricevendo in Italia l'aggiornamento alla versione 135, con alcune migliorie.

OPPO Enco X: che cosa cambia con l'aggiornamento 135





Per quanto riguarda le novità in arrivo con il nuovo firmware, le cuffie TWS top OPPO Enco X ricevono un fix dedicato ad alcuni problemi legati alla cancellazione del rumore ANC; inoltre – come si legge dal changelog – l'aggiornamento 135 porta con sé anche delle ottimizzazioni nei controlli touch. Insomma si tratta di una release che da un lato porta dei fix e dall'altro migliora l'esperienza di utilizzo delle cuffie.

Se siete utenti delle Enco X allora gradirete di certo le novità dell'aggiornamento; se invece state ancora valutando l'acquisto, date un'occhiata alla nostra recensione per saperne di più.

