Arriva qualche conferma in merito ad uno dei prossimi smartphone del brand cinese: OnePlus Nord N200 porterà con sé il 5G ed arriverà sul mercato ad un prezzo super vantaggioso. Cos'altro possiamo aspettarci dal prossimo entry level del brand?

OnePlus Nord N200 5G: tutto quello che sappiamo

La conferma dell'esistenza dello smartphone e del suo nome commerciale arriva nientemeno che da Pete Lau, CEO e fondare della casa cinese. Durante un'intervista, il dirigente ha annunciato l'arrivo di OnePlus Nord N200 5G: non abbiamo ancora una finestra temporale, ma il mid-range è ormai nell'aria. Annunciato ad ottobre 2020, il modello Nord N100 (qui trovate la nostra recensione) ha debuttato con specifiche modeste e rappresenta l'ingresso nel mondo di OnePlus (a meno di 150€).

Con il secondo capitolo l'azienda ha deciso di alzare il tiro e di introdurre il supporto al 5G. Purtroppo Pete Lau non ha svelato altro a parte il nome e la presenza del nuovo standard di connettività; inoltre pare che sarà uno dei modelli 5G più convenienti sul mercato (in riferimento a quello USA).

Per quanto riguarda il periodo di uscita, non ci sono ancora dettagli. Pete Lau ha svelato che il 10 giugno arriverà Nord CE 5G (il nome significa Core Edition, piccola curiosità), ma per il piccolo di casa bisognerà attendere ancora.

