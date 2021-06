Dopo tante indiscrezioni e voci sul nuovo medio di gamma della casa cinese, finalmente l'azienda di Pete Lau ha svelato tutto sul dispositivo. Se volete saperne di più qui trovate tutti i dettagli sul debutto, mentre di seguito andiamo a vedere dove comprare OnePlus Nord CE 5G in Italia.

OnePlus Nord CE 5G arriva in Italia: dove comprare il nuovo mid-range

Equipaggiato con lo Snapdragon 750G, il modello Nord CE si presenta come una versione alternativa del precedente Nord, ma il prezzo risulta ancora più accessibile. Disponibile in vari tagli di memoria, lo smartphone adotta un pannello AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz con lettore integrato e funzionalità Always-On. Non mancano la ricarica a 30W ed una tripla camera con un sensore principale da 64 MP. Bello ed economico, siamo certi sarà in grado di ritagliarsi una fetta di appassionati: ecco tutti i dettagli su dove comprare OnePlus Nord CE 5G in Italia!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Amazon

Il nuovo dispositivo è attualmente in preordine su Amazon in versione da 8/128 GB e da 12/256 GB, con disponibilità dal 21 giugno 2021 e – ovviamente – spedizione Prime.

Sito ufficiale

Come di consueto, il nuovo modello Nord CE 5G è stato lanciato anche sul sito ufficiale del brand nei tagli di memoria da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a 329€ e 399€. Manca all'appello la versione da 6/128 GB: nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile all'acquisto. Per mettere le mani sul dispositivo tramite lo store ufficiale, date un'occhiata a questo link.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al mid-range.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu