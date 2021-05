Che siate esperti del brand cinese oppure utenti alle prime armi in cerca di un dispositivo OnePlus, un bel ripasso dei modelli attualmente disponibili e delle migliori offerte del momento non fa di certo male. Siete curiosi di scoprire tutti i device dell'azienda? Allora andiamo a vedere quale smartphone OnePlus comprare, specialmente in relazione alla fascia di prezzo che vi interessa (dato che il risparmio è sempre il fine ultimo).

Quale OnePlus comprare? La nostra guida sugli smartphone del momento

Perché comprare OnePlus?

Potrebbe sembrare una domanda scontata, eppure non lo è affatto. Oggigiorno siamo letteralmente circondati da smartphone ed è bene scegliere con cura (o imparare a farlo) i dispositivi con cui dovremo condividere parte delle nostre vite. Quindi perché comprare OnePlus? Di certo il motivo principale è che OnePlus è affidabile: si tratta di un brand cinese nato con le migliori intenzioni, sempre attento alla sicurezza e alla qualità. Il marchio rispecchia il tipo di target a cui fa riferimento: un pubblico giovanile, in cerca del meglio in fatto di stile e hardware, ma con un occhio di riguardo alla spesa. Pochi compromessi, prezzo onesto, tante performance.

Buona parte della notorietà di OnePlus deriva anche dalla OxygenOS: disponibile sia in versione stabile che beta, si tratta di un'interfaccia fluida, minimale (ma senza rinunce) e aperta alle personalizzazioni.

Quale Oneplus scegliere?

Rispetto alle origini, il brand cinese si è aperto parecchio, introducendo accessori, indossabili e – soprattutto – modelli di fascia media. Inizialmente OnePlus si è occupata esclusivamente di dispositivi top di gamma, ma nell'ultimo periodo abbiamo assistito al lancio di molteplici smartphone, i quali vanno a toccare fasce di prezzo differenti. Certo non siamo ai livelli di Xiaomi e Redmi come numero di telefoni lanciati ogni anno ma comunque OP ha dalla sua un bel catalogo. Ma quali sono i migliori smartphone OnePlus e quale comprare? Andiamo ad analizzare le varie fasce di prezzo, in modo da trovare il dispositivo più adatto alle vostre esigenze.

I migliori smartphone OnePlus sotto i 150€: dove comprare

Per chi cerca uno smartphone entry level e punta al massimo risparmio, la soluzione OnePlus più adatta da compare è il modello Nord N100. Si tratta di un dispositivo compatto, dotato di un pannello IPS LCD da 6.52″ HD+ a 90 Hz con punch hole e protezione Gorilla Glass 3. Il cuore del piccolo di casa è lo Snapdragon 460, con GPU Adreno 610, 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria UFS 2.1 (espandibile). La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W mentre il comparto fotografico offre un sensore da 13 MP ed un grandangolo da 2 MP. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra RECENSIONE.

I migliori smartphone OnePlus sotto i 300€: dove comprare

La compagnia cinese ha pensato anche a chi è pronto per la fascia media ma preferisce restare sotto i 300€: in questo caso il OnePlus da scegliere è il modello Nord 10. Si tratta di uno smartphone 5G mosso dallo Snapdragon 690, con un display LCD da 6.49″ Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Un'ottima scelta per avere tra le mani un dispositivo OnePlus rimanendo nel budget. Ovviamente anche in questo caso potete saperne di più con la nostra RECENSIONE.

I migliori smartphone OnePlus sotto i 400€: dove comprare

Se saliamo di un gradino e passiamo alla fascia sotto i 400€ troviamo ad attenderci OnePlus Nord, il primissimo medio gamma della casa cinese. Disponibile in versione da 8/128 GB e 12/256 GB, il dispositivo si difende bene grazie allo Snapdragon 765G (con supporto al 5G). Non manca un display AMOLED da 6.44″ Full HD+ a 90 Hz mentre il comparto fotografico offre un modulo da 48 + 8 + 5 + 2 MP. Grande novità: è l'unico modello di OnePlus con doppia selfie camera (da 32 + 8 MP).

I migliori smartphone OnePlus sotto i 500€: dove comprare

Le cose diventano molto più piccanti parlando di OnePlus sotto i 500€. In questo caso, infatti, abbiamo ben tre contendenti: OnePlus 8, 8T e il modello 9R. Si tratta di tre flagship, seppur con caratteristiche differenti: tutti hanno un comparto tecnico al top ma ci sono differenze estetiche e nelle specifiche.







Partiamo con un brevissimo confronto tra OnePlus 8 e 8T. Il modello 8 presenta un display da 6.55″ AMOLED con bordi curvi e refresh rate a 90 Hz. Il fratello 8T adotta il medesimo schermo: stesse dimensioni, stessa tipologia ma bordi flat e 120 Hz. Entrambi adottano lo Snapdragon 865 ed un comparto fotografico simile. Per non impazzire e perderci in chiacchiere date un'occhiata al nostro confronto completo tra i due top.

Con OnePlus 9R passiamo al piccolo della generazione successiva: piccolo per modo di dire, dato che parliamo di uno smartphone con Snapdragon 870, RAM LPDDR5, storage UFS 3.1, display AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, Quad Camera da 48 + 16 + 5 + 2 MP (con grandangolo, macro e OIS), batteria da 4.500 mAh e ricarica da 65W. Se questo è il piccolo, figuriamoci gli altri. Scherzi a parte il modello 9R non è stato portato in Europa, ma solo in Cina e in India. Niente paura perché è acquistabile a partire da 417€ grazie allo store TradingShenzhen (con pagamento sicuro tramite PayPal): per saperne di più, date un'occhiata al nostro approfondimento.

I migliori smartphone OnePlus sopra i 500€: dove comprare

Il nostro viaggio si conclude con i super top, ovvero tutti i modelli OnePlus sopra i 500€. Ovviamente tra di essi troviamo gli ultimissimi OnePlus 9 e 9 Pro, attualmente i dispositivi del brand più costosi del catalogo. Per chi punta al top ma preferisce risparmiare ancora qualcosina, OnePlus 8 Pro è di certo un'alternativa che non passa mai di moda (e che non si fa mancare praticamente nulla).

Nel momento in cui scriviamo OnePlus 8 Pro è in offerta sul sito ufficiale a 649€, per la versione da 8/128 GB (lo trovate qui). Comunque se volete farvi meno male il flagship è in offerta anche sullo store Banggood: si tratta della versione Global, anche se con spedizione dalla Cina.

Volete solo il meglio del meglio? Puntate all'ultima uscita, senza nessun compromesso? Allora per voi ci sono OnePlus 9 e 9 Pro, gli ultimissimi top di gamma del brand cinese. Di seguito trovate il link all'acquisto su Amazon.

In alternativa, per risparmiare, entrambi i top sono disponibili su Banggood a prezzo scontato: anche a questo giro si tratta di versioni Global, seppur con spedizione dai magazzini cinesi dello store.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store (a prezzo vantaggioso, sia chiaro), aggiorneremo questo articolo con tutte le novità dedicate.

