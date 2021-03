OnePlus 8 vs OnePlus 8T vs OnePlus 9: tutte le differenze

Ogni volta che esce un nuovo flagship come OnePlus 9, viene giustamente da chiedersi cos'abbia in più rispetto ai suoi predecessore, ovvero OnePlus 8 e 8T. Da qualche anno, l'azienda ha deciso di stratificare ancora di più la sua proposta nella fascia top di gamma, proponendo più modelli per tutti i gusti (e le tasche). Oltre al più pregiato modello 6Pro, la serie high-end OnePlus comprende anche un modello di partenza: vediamo quali sono le differenze fra i terminali in esame.

Tutte le differenze fra il trittico composto da OnePlus 8, 8T e 9

Design e display

Se dimensionalmente non cambia molto fra i tre, è da notare che OnePlus 8 è l'unico a 90 Hz ma soprattutto con schermo curvo, il ché potrebbe far storcere il naso agli amanti della praticità. Colorazioni a parte, per il resto non cambia molto, se non per i 120 Hz dinamici (60, 90 e 120 Hz) dell'ultimo arrivato OnePlus 9.

OnePlus 8 OnePlus 8T OnePlus 9 Dimensioni 160,2 x 72,9 x 8 mm 160,7 x 74,1 x 8,4 mm 160 x 74,2 x 8,7 mm Peso 180 g 188 g 192 g IP5x/6x – – – Schermo 6,55″ Full HD+ 6,55″ Full HD+ 6,55″ Full HD+ Pannello AMOLED curvo AMOLED piatto AMOLED piatto Refresh Rate 90 Hz 120 Hz 120 Hz dinamici Protezione Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass ? Lettore ID Ottico, nel display Ottico, nel display Ottico, nel display Colorazioni Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow Aquamarine Green, Lunar Silver Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black

Hardware

Sotto il profilo hardware, OnePlus 8 è prevedibilmente il più svantaggiato del trio. Il SoC è lo stesso di OnePlus 8T, ma quest'ultimo gode di memorie e ricarica più veloci, un'amperaggio della batteria superiore ed un modem 5G più performante. OnePlus 9 non ha soltanto il più recente Snapdragon 888, ma anche memorie più rapide nonché l'introduzione della ricarica wireless.

OnePlus 8 OnePlus 8T OnePlus 9 SoC Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 888 7 nm+ 7 nm+ 5 nm CPU 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,80 GHz Kryo 585 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,80 GHz Kryo 585 1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4x 1,80 GHz Kryo 680 GPU Adreno 650 Adreno 650 Adreno 660 RAM 8/12 GB (LPDDR4X) 8/12 GB (LPDDR4X) 8/12 GB (LPDDR5) ROM 128/256 GB (UFS 3.0) 128/256 GB (UFS 3.1) 128/256 GB (UFS 3.1) MicroSD No No No Batteria 4.300 mAh 4.500 mAh 4.500 mAh Ricarica 30W 65W 65W Wireless – – 15W 5G NSA n1, n3, n7, n28, n78 NSA n1, n3, n7, n28, n41, n78

SA n41, n78

n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 4G+ Sì Sì Sì 4G LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66

LTE-TDD:B34, 38, 39, 40, 41, 42, 46

LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66

LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 41, 42 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66

LTE-TDD:B38, 39, 40, 41 Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 (aptX & aptX HD & LDAC & AAC & SBC) 5.1, (aptX & aptX HD & LDAC & AAC 5.2 (aptX & aptX HD & LDAC & AAC GPS Doppia frequenza Sì Sì Sì NFC Sì Sì Sì Speaker stereo Sì Sì Sì Mini-jack No No No USB Type-C 3.1 3.1 3.1 Infrarossi No No No

Fotocamera

Se fra OnePlus 8 e 8T le cose non cambiano granché in termini fotografici, su OnePlus 9 c'è qualche cambiamento. Il sensore primario è più grosso e quindi ha una resa complessivamente migliore, ma peccata di stabilizzazione ottica. Il grandangolare è anch'esso più avanzato in termini qualitativi, ma ha un campo visivo più ristretto. Non c'è un sensore macro dedicato, in quanto se ne occupa la grandangolare, con una qualità migliore ma con una messa a fuoco meno ravvicinata. Infine, OnePlus 9 riceve anche la nuova modalità di registrazione in 8K.

OnePlus 8 OnePlus 8T OnePlus 9 Primario 48 MP, f/1.8, 1/2.0″, 0.8 µm, PDAF, OIS 48 MP, f/1.7, 1/2.0″, 0.8 µm, PDAF, OIS 48 MP, f/1.8, 1/1.43″, 1.12 µm, Omni-PDAF Grandangolo 16 MP, f/2.2, 116˚, 1/3.6″, 1.0 µm 16 MP, f/2.2, 123˚, 1/3.6″, 1.0 µm 50 MP, f/2.2, 114°, 1/1.56″, 1.0 µm Teleobiettivo – – – Macro 2 MP, f/2.4 5 MP, f/2.4 – Profondità – 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Video 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps 8K 30 fps, 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps Selfie 16 MP, f/2.4, 1/3.06″, 1.0 µm 16 MP, f/2.4, 1/3.06″, 1.0 µm 16 MP, f/2.4, 1/3.06″, 1.0 µm

Prezzo

Come potrete aver capito, le differenze fra OnePlus 8, 8T e 9 sono tutt'altro che abissali. Ci sono dei passi in avanti di generazione in generazione, così come qualche compromesso tecnico sui modelli più recenti. Detto questo, vediamo prima i prezzi di listino e poi quanto potete trovarli ad oggi:

OnePlus 8 OnePlus 8T OnePlus 9 8/128 GB 719€ 599€ 719€ 12/256 GB 819€ 699€ 819€

Prezzi di lancio a parte, a distanza di un anno da OnePlus 8 ecco a quanto è possibile acquistare i tre modelli su Amazon:

