Come cambiare il suono di scatto della fotocamera Xiaomi

Gli smartphone Xiaomi sono fra i più personalizzabili nel mondo Android, come dimostra la possibilità di cambiare il suono della fotocamera. Grazie all'ampia flessibilità della MIUI, tutti gli utenti Xiaomi possono contare su numerose opzioni di personalizzazione per il proprio smartphone. Anche soltanto per la piattaforma dei Temi, con i quali è consentito cambiare opzioni quali suonerie, font, animazione di ricarica, di avvio e tanto altro. Per non parlare delle varie funzionalità di customizzazione presenti all'interno del sistema operativo.

Lo sapevi che puoi cambiare il suono della fotocamera del tuo Xiaomi?

Quest'oggi voglio parlarvi di come personalizzare la fotocamera ed avere un'esperienza di utilizzo più vicina possibile ai propri gusti. Già in precedenza vi ho illustrato come cambiare i colori della UI, mentre questa volta il soggetto della guida riguarda gli effetti sonori. Come ogni app fotografica, anche la fotocamera della MIUI di Xiaomi include un suono quando si effettua uno scatto. C'è chi lo disabilita, c'è chi lo mantiene attivo: in quest'ultimo caso, forse non sapete che è possibile modificare il suono di default. Ecco cosa dovete fare:

Apri l'app Fotocamera

Clicca sulle 3 linee in alto a destra

Seleziona la voce “Impostazioni“

Scorri in basso e clicca su “Personalizza“

Seleziona l'opzione “Suoni“

A questo punto, nella schermata di personalizzazione potrete scegliere fra i quattro suoni disponibili. Oltre al suono predefinito, sono presenti gli effetti Retro, Film e Moderno.

