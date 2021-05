Le stampanti 3D sono prodotti sempre molto interessanti nonostante siano appannaggio di una determinata fascia di utenti. E tra i brand più attrezzati in merito abbiamo Anycubic, che dopo il successo dei modelli Photon, come quello recensito da noi, lancia nuovi modelli di stampante 3D come la Photon Mono X Pro, la Photon Ultra basata sul sistema DSP e la Vyper con tecnologia FDM.

Anycubic: tutto sui nuovi modelli di stampante 3D Photon e Vyper

Anycubic Photon Mono X Pro

Apriamo la carrellata di stampanti 3D Anycubic con la nuova Photon Mono X Pro, una nuova soluzione di fotopolimerizzazione basata su piattaforma cloud Anycubic è dotata di una serie di funzionalità chiave, tra cui libreria di modelli, cloud slicing, stampa cloud, trasmissione di file, monitoraggio remoto, gestione delle apparecchiature e aggiornamento online. Basata sull'adozione di un approccio globale alle funzioni intelligenti, la nuova soluzione abbassa la soglia per la stampa 3D semplificando al contempo il processo di stampa.

Photon Mono X Pro basato sulla piattaforma cloud Anycubic ridefinisce l'esperienza di stampa 3D fotopolimerizzabile in virtù di una scheda madre ad alte prestazioni a 64 bit, che offre prestazioni molto superiori rispetto alle stampanti 3D fotopolimerizzabili convenzionali in termini di capacità di elaborazione grafica e di elaborazione.

Anycubic Photon Ultra

Oltre alla Mono X Pro, Anycubic ha anche lanciato Photon Ultra in collaborazione con Texas Instruments, un'azienda globale di progettazione e produzione di semiconduttori che si colloca tra le prime 10 società del settore e tra le “500 migliori aziende del mondo” da molti anni. Photon Ultra è una nuovissima stampante 3D che utilizza la tecnologia DLP. Il lancio del prodotto riflette gli sforzi aggressivi dell'azienda nello sviluppo di nuove stampanti 3D desktop.

Queste le parole in merito del Vice Presidente del brand James Ouyang: “Photon Ultra vanta un tasso di utilizzo della luce UV fino al 95%, di gran lunga superiore rispetto all'1-5% della serie LCD. Con la tecnologia DLP, la nuova stampante 3D aumenta di tre volte l'efficienza rispetto ai concorrenti che utilizzano la tecnologia di stampa SLA. Combinando la tecnologia DLP con la sorgente di luce UV stabile e uniformemente distribuita di Anycubic, Photon Ultra consente un'elevata precisione ed una stampa veloce“.

Anycubic Vyper – Stampante 3D FDM

Infine, Anycubic prevede anche di lanciare Vyper, una nuova stampante 3D FDM con un sistema di livellamento intelligente che consente il livellamento e la stampa con un clic livellando automaticamente il focolaio. La piattaforma di stampa di Vyper utilizza un nuovo processo che combina uno speciale rivestimento antigraffio con acciaio per molle che resiste alla deformazione, anche in ambienti ad alta temperatura. La nuova interfaccia utente è facile da usare e passa senza problemi dal cinese all'inglese. Vyper offre una maggiore velocità di stampa (fino a 100 mm / s) rispetto alle stampanti 3D convenzionali della stessa qualità.

Per tutte le informazioni in merito ad Anycubic vi invitiamo a consultare il sito web a questo link.

