OnePlus 6 e 6T: tutte le novità della OxygenOS 10.3.11 | Download

Fra qualche mese anche OnePlus 6 e 6T avranno la OxygenOS 11, ma nel frattempo ecco il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 10.3.11. Un update che arriva ad un mese da quello precedente, ma non aspettavi grandi novità. Proprio in vista della OxygenOS 11, tutti gli aggiornamenti della precedente OOS 10 sono perlopiù correttivi e per sistemare possibili problemi riscontrati dagli utenti. Ma è normale: stiamo pur sempre parlando di due smartphone appartenenti a tre generazioni fa, per quanto ancora utilizzati con un certo piacere dai loro possessori. Lo Snapdragon 845 lo rende un ex top di gamma ancora oggi di tutto rispetto.

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.11 arriva su OnePlus 6 e 6T

La modifica più significativa che arriva con questo aggiornamento è senz'altro l'implementazione delle ultime patch di sicurezza di maggio. Ecco quali sono le novità apportate dalla OxygenOS 10.3.11 sia per OnePlus 6 che 6T:

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2021 Risolti problemi noti e migliorata la stabilità di sistema



Se non aveste ancora ricevuto la notifica OTA per l'aggiornamento, potete scaricarlo ed installarlo manualmente tramite il nostro articolo dedicato. In alternativa, non dimenticatevi la nostra guida per ricevere gli aggiornamenti OxygenOS in anticipo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu