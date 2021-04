A distanza di poco più di un mese dall'arrivo della precedente versione, ecco che OnePlus 6 e 6T ricevono l'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.10: la OxygenOS 11 è ancora lontana, ma comunque la compagnia cinese sta continuando ad offrire update con una certa cadenza, in modo da non abbandonare a sé stessi gli appassionati degli ex flagship.

OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.10 | Changelog & Download

Tuttavia dato che il major update è ancora lontano l'azienda sta continuando a fornire supporto con aggiornamenti di rito. La nuova OxygenOS 10.3.10 porta con sé le patch di sicurezza del mese di aprile, insieme ai soliti bug fix (non specificati) e miglioramenti nella stabilità del sistema, ed è disponibile sia per OnePlus 6 che per il fratello 6T. Come vedete si tratta di un changelog abbastanza striminzito: le vere novità arriveranno nei prossimi mesi, quando sarà disponibile la nuova versione dell'interfaccia del brand.

Sistema

Patch di sicurezza Android aggiornate ad Aprile 2021

Risolti problemi noti e migliorata la stabilità del sistema

Al momento l'aggiornamento per OnePlus 6 e 6T è in rilascio tramite OTA per i modelli interessati: per quanto riguarda il download, i nuovi firmware sono disponibili in questo elenco.

