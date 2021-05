L'estate si avvicina e ovviamente ogni occasione è buona per lanciare nuove promozioni ed iniziative votate al risparmio. A questo giro tocca a KUU, con una serie di notebook disponibili in offerta con codice sconto: ce ne sono tanti e avete solo l'imbarazzo della scelta!

Tutte le offerte di KUU: i notebook del brand scendono di prezzo con questo Coupon

Lo store Wiibuying torna alla carica e lancia le offerte dell'estate per i notebook KUU. Se state aspettando una promo per acquistare un portatile economico a prezzo vantaggioso, allora forse è arrivata l'occasione che fa al caso vostro. Ricordiamo che lo store spedisce direttamente dall'Europa e che è possibile pagare in tutta tranquillità con PayPal, quindi nessun problema da questo punto di vista. Per tutti i terminali è possibile applicare il codice sconto GIZITKUU: di seguito trovate la lista dei dispositivi.

Vi ricordiamo ancora una volta che per ricevere lo sconto dovrete necessariamente aggiungere il prodotto al carrello e riscattare il coupon GIZITKUU.

Articolo sponsorizzato.

