Ormai il mercato dei laptop è pieno di soluzioni economiche ed interessanti, adatte a tutte le tasche e qualsiasi esigenza. Se cercate un notebook leggero, a prezzo goloso e perfetto per smart working blando e DaD, allora Teclast F6 di certo non vi deluderà, specialmente se proposto al miglior prezzo di sempre grazie ad un codice sconto dedicato.

Codice sconto Teclast F6: il notebook low budget per tutti, al miglior prezzo

La portabilità è la prima caratteristica di questo notebook low budget: Teclast F6 ha un peso di 1.28 Kg, un display IPS da 13.3″ Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9 ed un corpo sottile, con bordi leggermente arrotondati. La parte inferiore presenta un ampio trackpad mente il cuore pulsante del terminale è il processore Intel Apollo Lake N3350, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 128 GB di storage SSD. La batteria è un'unità da 38 Wh e non manca un fotocamera per le videochiamate; lato software troviamo Windows 10.

Il notebook Teclast F6 è sceso al miglior prezzo di sempre sullo store Banggood, grazie la codice sconto che trovate qui sotto. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu