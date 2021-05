Xiaomi ha arricchito la sua offerta dedicata alla fascia media con il lancio dei modelli della serie Note 10, composta da ben quattro modelli (almeno per quanto riguarda il mercato europeo). Se siete interessati ai dispositivi della gamma, andiamo a vedere dove comprare Redmi Note 10 e Note 10 Pro in Italia, ovviamente puntando sul risparmio!

Aggiornamento 14/05: Redmi Note 10 da 4/64 GB scende ad un super prezzo su Amazon. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata allo store.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro arrivano in Italia: dove comprare i nuovi Xiaomi

Per quanto riguarda il fratello maggiore Redmi Note 10 Pro, si tratta di un mid-range con caratteristiche da non sottovalutare. Il chipset a bordo è lo Snapdragon 732G mentre il display è un ampio pannello AMOLED da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. La fotocamera si affida ad un sensore da 108 MP: insomma la fascia media di Xiaomi ormai è pronta alla rivoluzione, con specifiche da far invidia ai mid-range dello scorso anno. Volete saperne di più? Qui trovate la nostra recensione.

Con Redmi Note 10 le cose cambiano ma la qualità resta: abbiamo ancora una volta un display AMOLED (da 6.43″ Full HD+), mentre il SoC è uno Snapdragon 678. La fotocamera scende a 48 MP ma ovviamente anche il prezzo diventa ancora più goloso. Per la nostra recensione, date un'occhiata qui.

Ma dove comprare Redmi Note 10 e Note 10 Pro in Italia? Ovviamente i due smartphone sono disponibili nello store di Xiaomi e presso le principali catene di elettronica. Tuttavia se puntate al risparmio, alle offerte e ai codici sconto, di seguito trovate tutta una serie di soluzioni.

QUI TROVI COVER, PELLICOLE ed ACCESSORI per Note 10

QUI TROVI COVER, PELLICOLE ed ACCESSORI per Note 10 Pro

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Amazon

Super prezzo Amazon con spedizione Prime: solo 139€ per Redmi Note 10 da 4/64 GB. Per ottenere lo sconto dovrete utilizzare il coupon VIE9UUF3, da inserire prima di concludere l'acquisto, nell'apposita sezione. Non dimenticate di utilizzare il codice sconto!

GShopper

EdWayBuy

Banggood

AliExpress

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu