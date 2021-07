Huawei P50 Pro ha una back cover mai vista prima

Nelle scorse ore abbiamo visto il ritorno dei top gamma di Huawei, che tra fotocamera al top e chipset 4G hanno fatto molto parlare di loro. Ebbene, le particolarità dei Huawei P50 non finiscono qui, visto che il modello Pro ha una back cover realizzata con materiali inediti per uno smartphone.

Huawei P50 Pro: BYD spiega il materiale inedito della back cover

Com'è fatto quindi il retro di Huawei P50 Pro? A spiegarlo è la casa produttrice della scocca dei due smartphone della serie, cioè BYD, che qualcuno più attento ricorderà essere anche produttrice per la Honor del nuovo corso. Infatti, anzitutto spiega che lo spessore è ridotto di 0.45 mm e che il peso quindi si è ridotto di 14 grammi. Inoltre, lo spazio tra display ed il telaio centrale posteriore è di soli 0.05 mm.

Ma quello che più interessa, è in che materiale è fatta la back cover: essa è la prima al mondo realizzata al vetro di litio ad alto contenuto di alluminio. BYD inoltre ha spiegato che P50 Pro ha applicato anche uno sputtering NCVM per migliorare la luminosità (questo tramite pellicola galvanica non conduttiva) ed un fissaggio del diaframma auto-prodotto, con ogni piastra realizzata poi perfezionata attraverso una serie di molteplici processi.

Apprendendo questo, è chiaro che la curiosità intorno a questi due nuovi Huawei è davvero molto alta e sarebbe interessante provarli, visti anche i risultati ottenuti su DxOMark nelle scorse ore. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

