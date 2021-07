Huawei colpisce ancora: la fotocamera di P50 Pro batte tutti, per DxOMark

C'era da aspettarselo: ancora una volta il colosso cinese ha conquistato la classifica della celebre testata. Huawei P50 Pro è ufficialmente il re dei Camera Phone per DxOMark, sulla scia di una tradizione che va avanti ormai da anni. Huawei ha investito (e continua ad investire) tantissimo nel comparto fotografico dei suoi modelli di punta e gli sforzi sono stati ripagati ancora una volta.

Huawei P50 Pro in testa alla classifica di DxOMark: è lui il Camera Phone da battere

Sono passate solo poche ore dall'evento di lancio di Huawei P50 Pro e abbiamo già il verdetto di DxOMark. Il flagship ha totalizzato 144 punti suddivisi in 149 per le foto, 116 per i video e 107 per lo zoom. In genere il comparto fotografico del top di gamma si è comportato in modo egregio nella stragrande maggioranza dei test, anche se non sono mancati piccoli difetti (inerenti la profondità di campo e la messa a fuoco automatica, tanto per citarne un paio). Per maggiori dettagli e per i sample, date un'occhiata al giudizio completo di DxOMark: trovate il link direttamente in fonte.

Come da tradizione, il nuovo flagship di Huawei è balzato in cima alla classifica di DxOMark. Per la celebre testata Huawei P50 Pro è il Camera Phone del momento e ha la miglior fotocamera per smartphone. Si tratta di un modulo composto da un sensore da 50 MP ed un teleobiettivo da 64 MP (entrambi con OIS), con grandangolo da 13 MP ed un obiettivo mono da 40 MP. Il dispositivo ha superato anche Xiaomi Mi 11 Ultra e Mate 40 Pro+, che scivolano in seconda e terza posizione.

