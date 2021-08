Amazfit Pop Pro ufficiale: Huami pensa anche ai bambini!

Nelle scorse settimane Huami ha presentato sia Zepp OS che il suo nuovo chipset proprietario, dimostrando ancora una volta di saper fare le cose in grande. Ora la compagnia cinese fa un ulteriore passo avanti espandendo il suo portfolio di smartwatch con un soluzione pensata per i bambini, Amazfit Pop Pro.

Amazfit Pop Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e caratteristiche

Disponibile in due colorazioni, l'indossabile punterà sull'offrire un'esperienza di utilizzo a misura di bambino, sia per quanto riguarda la parte software che per il display in sé. Non sono stati rivelati dettagli precisi, ma è probabile che avremo una soluzione pensata per l'affaticamento degli occhi. Il design di Amazfit Pop Pro è semplice ed efficace, con un corpo robusto il stile rugged (con certificazione IP68), in modo da poter essere maltrattato senza conseguenze, ed un cinturino in silicone anallergico.

La parte frontale ospita una fotocamera per le videochiamate abbiamo anche il supporto LTE e l'assistente vocale XiaoAI. Inoltre non mancano sia il GPS che tutte le funzionalità legate a salute e fitness tipiche degli smartwatch per adulti. Ovviamente tutti gli aspetti legati al sonno, al conteggio dei passi e al monitoraggio dell'attività cardiaca e dello sport sono a misura di bambino.

Amazfit Pop Pro ufficiale: prezzo e disponibilità

Nonostante Huami abbia presentato in via ufficiale il suo smartwatch per i più piccoli, Amazfit Pop Pro non ha ancora una data di commercializzazione; inoltre mancano anche dettagli sul prezzo di vendita. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

